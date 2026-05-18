Ken Griffey Jr. pide $27 millones de dólares por su mansión en Orlando

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Orlando, Florida, que durante años le ha pertenecido al beisbolista Ken Griffey Jr.. La propiedad está disponible en el mercado por $27 millones de dólares.

Esta decisión del deportista, quien es parte del Salón de la Fama del Béisbol, ha llamado la atención porque esta propiedad ha servido como residencia principal para él y su familia.

Griffey compró esta propiedad durante los primeros años del 2000 e incluso la casa principal fue construida a su medida, por lo que cumple con sus gustos y necesidades. Está ubicada en Windermere, Florida, y se dice que la transacción la hizo al mismo tiempo que jugaba para los Cincinnati Reds.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se describe como “una propiedad excepcional de extraordinaria escala y significado arquitectónico”.

La casa principal, cuya construcción data del 2008, tiene una extensión de 22,000 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre su estructura se dice que ha sido “diseñada magistralmente para ofrecer la combinación perfecta de grandeza, privacidad y un estilo de vida inspirado en un resort, la residencia es una declaración de lujo sin concesiones”.

Otra de las mayores características de esta propiedad es que se encuentra frente al lago Cypress e incluso se tiene acceso privado a él. Además del lago, el nuevo propietario podrá disfrutar de otras ventajas al aire libre como terrazas, áreas verdes, piscina, área de spa y mucho más.

Sobre el diseño de interiores de la casa principal, el listado apunta: “En el interior, un impresionante gran vestíbulo de 28 pies se despliega bajo techos altos, presidido por una espectacular escalera doble con intrincados trabajos de hierro forjado a medida que evocan la elegancia de una villa de clase mundial”.

Por ahora se desconoce cuáles son los planes que tiene el exbeisbolista de 56 años tras la venta de la propiedad, pues ha sido su hogar durante una larga temporada. Igualmente tiene otras propiedades en Estados Unidos.

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