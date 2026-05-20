“La Casa de los Famosos 6”: Josh envía a Yoridan a la placa tras ganar el liderato

Lejos de disminuir, el suspenso sigue creciendo en estas últimas semanas de “La Casa de los Famosos 6” y, tras el reto de liderazgo, Josh se convirtió en el jugador inmune de la decimocuarta semana, quien a su vez decidió nominar a uno de sus nuevos “compañeros” de habitación.

Este compañero se trata de Yoridan, quien se convierte en el primer nominado a la placa de eliminación, hasta esta noche, donde se conocerán el resto de los nombres que lo acompañarán.

¿Por qué Josh envió a la placa a Yoridan si están en la misma habitación?

La dinámica para esta semana cambió después de que la producción decidió cerrar nuevamente el cuarto fuego y, a su vez, cambiar la distribución de los habitantes en los otros dos dormitorios.

Esa decisión llevó a Josh del cuarto agua a tierra, donde debe compartir con personas que no considera parte de su equipo, siendo uno de ellos Yoridan y, por esa razón, decidió ponerlo en peligro de eliminación.

¿Los “guerreros de la luz” son inseparables?

Si bien los “guerreros de la luz” terminaron evidentemente en habitaciones diferentes, hasta el momento, la relación entre ellos no ha cambiado. Al contrario, cada vez parecen estar más compenetrados para utilizar cualquier cosa en contra de los que ellos llamaban “tierrosos”.

Especialmente el tridente entre Celinee, Curvy y Josh. Las dos féminas entraron juntas al cuarto tierra, aunque Celinee no pertenece allí, y estaban haciendo una especie de espiritismo y, cuando la mayoría de los habitantes compartían un rato en la sala, Celinee volvió a un nuevo intercambio de palabras con Caeli, siendo posteriormente apoyada por Josh.

Lo cierto es que por ahora todo marcha de la misma manera de como venía a pesar de la modificación en las habitaciones, pero eso podría cambiar con la nominación y el cara a cara de esta noche.

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