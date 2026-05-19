Jeni de la Vega abandona “La Casa de los Famosos 6” tras ser eliminada

Todo parece indicar que todos los habitantes que llegarán a la etapa final serán los que gocen de una larga estadía en “La Casa de los Famosos 6“. Pues, por segunda semana consecutiva es eliminada una de las nuevas habitantes y se trata de Jeni de la Vega, quien dejó desconsolado a Fabio Agostini.

De mantenerse ese hilo, las siguientes serían Sandra Itzel y Verónica del Castillo, las dos que quedan de esa nueva camada de habitantes, luego de que primero abandonara Lorena Herrera y ahora lo hiciera Jeni, quien finalmente perdió la pulsada ante la batalla que tenía por ver quién se quedaba entre ella y Caeli.

Jeni cree que la eliminada pudo haber sido Verónica

Después de abandonar la casa, Jeni ofreció declaraciones a las cámaras de Telemundo reconociendo que estaba tranquila porque respeta la voluntad de Dios, debido a que sus tiempos son perfectos.

Aunado a eso, cargó contra Verónica Del Castillo: “Yo creo que la eliminada hubiera sido Verónica. Su juego ha sido un poco raro, dice ser una persona, pero se comporta diferente, es burlona y un poco grosera“, contestó al ser consultada sobre quién cree que hubiera abandonado la competencia si ella hubiera sido salvada.

Jeni deja solo a su amor Fabio y también a su mayor enemigo dentro del reality, Josh, a quien considera poco hombre por la manera de confrontarla.

Así va la lista de participantes que abandonaron “La Casa de los Famosos 6”

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación)

Semana 10: Kenzo (eliminación)

Semana 11: “El Divo de Placetas” (eliminación)

Semana 12: Lorena Herrera (eliminación)

Semana 13: Jeni de la Vega (eliminación).

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