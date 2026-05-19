Jeni de la Vega abandona “La Casa de los Famosos 6” tras ser eliminada
Para Jeni, la participante que debió salir de la competencia era Verónica del Castillo
Todo parece indicar que todos los habitantes que llegarán a la etapa final serán los que gocen de una larga estadía en “La Casa de los Famosos 6“. Pues, por segunda semana consecutiva es eliminada una de las nuevas habitantes y se trata de Jeni de la Vega, quien dejó desconsolado a Fabio Agostini.
De mantenerse ese hilo, las siguientes serían Sandra Itzel y Verónica del Castillo, las dos que quedan de esa nueva camada de habitantes, luego de que primero abandonara Lorena Herrera y ahora lo hiciera Jeni, quien finalmente perdió la pulsada ante la batalla que tenía por ver quién se quedaba entre ella y Caeli.
Jeni cree que la eliminada pudo haber sido Verónica
Después de abandonar la casa, Jeni ofreció declaraciones a las cámaras de Telemundo reconociendo que estaba tranquila porque respeta la voluntad de Dios, debido a que sus tiempos son perfectos.
Aunado a eso, cargó contra Verónica Del Castillo: “Yo creo que la eliminada hubiera sido Verónica. Su juego ha sido un poco raro, dice ser una persona, pero se comporta diferente, es burlona y un poco grosera“, contestó al ser consultada sobre quién cree que hubiera abandonado la competencia si ella hubiera sido salvada.
Jeni deja solo a su amor Fabio y también a su mayor enemigo dentro del reality, Josh, a quien considera poco hombre por la manera de confrontarla.
Así va la lista de participantes que abandonaron “La Casa de los Famosos 6”
- Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)
- Semana 2: Lupita Jones (eliminación)
- Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)
- Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)
- Semana 5: Kunno (eliminación)
- Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)
- Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)
- Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)
- Semana 8: Laura Zapata (eliminación)
- Semana 9: Laura G (eliminación)
- Semana 10: Kenzo (eliminación)
- Semana 11: “El Divo de Placetas” (eliminación)
- Semana 12: Lorena Herrera (eliminación)
- Semana 13: Jeni de la Vega (eliminación).
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