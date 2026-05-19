¿Se desatará el caos en “La Casa de los Famosos 6” con la nueva distribución de cuartos?

“La Casa de los Famosos 6” se encuentra en sus semanas finales y la producción quiere que se mantenga, incluso que se incremente, lo que le ha dado fuerza al reality, que son las diferencias, la tensión y discusiones.

Eso quedó ratificado con el cierre del cuarto fuego nuevamente, lo que provocó una alteración en la distribución de los otros cuartos, con una combinación entre el “Team agua” y “Team tierra” que puede generar dos cosas: una reconciliación entre los que tienen mayores diferencias o una riña más fuerte, debido a que los comentarios no esperaron para salir a la luz.

Así quedó distribuido el cuarto agua

Stefano

Celinee Santos

Horacio

Fabio

Kenny

Verónica

Así queda distribuido el cuarto tierra

Josh

Luis

Sandra Itzel

Curvy Zelma

Yoridan

Caeli

Tras la nueva distribución, la primera habitación que sufrió una baja fue justamente el cuarto tierra, debido a que Jeni de la Vega era parte de ese team y este lunes fue la decimotercera eliminada de la casa.

¿Se desatará el caos dentro de los cuartos?

Desde el primer momento en el que se unieron los grupos, comenzó la tensión y eso quedó en evidencia en una breve entrevista con la “jefa”, donde se evidenció la diferencia en los comentarios, algunos siendo directos y otros sarcásticos.

“Horrible, para mí será horrible levantarme y que lo primero que vea sea a Stefano y a Fabio. Para mí es fatal porque estaba muy cómoda en mi cuarto con mis amigos”, mencionó Celinee, quien ya pertenecía a esta habitación, pero con otros “compinches” que pasaron a tierra, como lo son Josh y Curvy.

El resto del grupo se mostró más tranquilo, incluyendo a Stefano y Verónica del Castillo dejó escapar también su veneno, aunque muestra felicidad por su cambio: “Todo es mejor que dormir con Caeli“.

Mientras que en el “Team Tierra” les tocará convivir a Caeli, Josh y Curvy; un junte que podría traer muchos problemas. “Ahora tengo que compartir con la energía mala, la energía baja“, destacó Josh.

Curvy, por su parte, fue sarcástica al expresarse, “Estoy feliz de estar con Caeli que deja todo sucio, tirado. Se me antoja oír sus gritos, su voz irritante y sus provocaciones”.

No se sabe qué pueda pasar con esta nueva estrategia de la producción, pero lo que sí es cierto es que las cosas pintan bastante fuertes de cara al final de la temporada si se mantiene esa dinámica.

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