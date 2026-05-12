Exjugador de la NBA Desmond Mason detenido en Oklahoma City por supuestamente robar jersey de Kobe Bryant en proyecto de arte

El exjugador de la NBA, Desmond Mason, fue arrestado la semana pasada en Oklahoma por una orden judicial de delito grave emitida en Texas. Así lo informó la cadena TMZ Sports, que incluso publicó la foto de la reseña policial en la que se ve a Mason sonreír.

De acuerdo con el departamento de policía local, Mason fue detenido en Bricktown el pasado jueves. Sin embargo, antes de ser fichado, fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento debido a un problema médico.

Thanks to a tip via the Ogle Mole Network, we’ve learned Desmond Mason’s recent arrest is connected to a felony theft warrant issued out of Melissa, Texas.



According to the tip, the warrant was issued back in February after Mason was accused of stealing a rare, game-worn Kobe… pic.twitter.com/CL4GGTJ7Ut — The Lost Ogle (@TheLostOgle) May 11, 2026

Mason permanece en el Centro de Detención del Condado de Oklahoma. Se le retiene bajo el cargo de “fuga para evitar el proceso”, término utilizado para alguien que cruza fronteras estatales para evadir a la justicia.

Según un reporte de News 9, la orden de arresto por delito grave es por “robo de propiedad” en el condado de Collin.

Una pareja asegura que le pagó más de $9.000 dólares a Desmond Mason, quien hoy trabaja como artista tras retirarse de la NBA, para enmarcar artículos deportivos de colección en marzo de 2025.

Según su versión, Mason nunca devolvió los objetos. Afirman que el exjugador desapareció o siempre tenía excusas para no entregar el trabajo terminado.

Ante la falta de respuestas, la pareja decidió acudir a las autoridades a comienzos de este año. Al parecer, la orden fue emitida en febrero después de que Mason fuera acusado de robar una rara camiseta de novato de Kobe Bryant usada en un juego.

Las autoridades estiman que el valor de la colección completa asciende a los $40,000 dólares. En 2024 ya había sido encarcelado en Oklahoma City por un cargo de desacato al tribunal, derivado de su caso de divorcio con Andrea Mason.

Desmond Tremaine Mason, nacido el 11 de octubre de 1977 en Waxahachie, Texas, creció equilibrando su talento deportivo con su pasión artística.

Durante su etapa en la Waxahachie High School comenzó a forjar su camino como atleta, faceta que perfeccionó en la Universidad Estatal de Oklahoma entre 1996 y 2000.

Fue en esta institución donde Mason logró un equilibrio entre el baloncesto y la carrera de Artes Visuales (Studio Art).

Mason fue seleccionado en la primera ronda del Draft por los Seattle SuperSonics en el año 2000, llegando a debutar el 31 de octubre. También ganó el Concurso de Clavadas (Dunk Contest) en 2001.

También jugó para los Milwaukee Bucks, Houston Hornets, Oklahoma City Thunder y Sacramento Kings antes de retirarse de la NBA en 2009.

Tras retirarse en 2010, Mason se dedicó profesionalmente al arte contemporáneo, especialmente al expresionismo abstracto. Ha expuesto en galerías, lanzado colecciones y trabajado con marcas y organizaciones.

Además de su carrera artística, Mason se desempeña como analista de la NBA y coanfitrión de radio deportiva en The Franchise, en Oklahoma City.



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