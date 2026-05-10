Los Washington Wizards ganaron el pick número 1 en la lotería del NBA Draft 2026

Los Washington Wizards dieron su primer paso en la reconstrucción definitiva de la franquicia tras alzarse este domingo con el número uno del Draft NBA 2026. En una ceremonia celebrada en el emblemático Navy Pier de Chicago, la franquicia capitalina hizo valer su 14 % de probabilidades para asegurarse la primera elección absoluta el próximo 23 de junio en Brooklyn, superando a equipos como los Utah Jazz y los Memphis Grizzlies, quienes completaron el podio de la lotería.

Tras un año de movimientos agresivos en los despachos, donde lograron incorporar a superestrellas de la talla de Trae Young y Anthony Davis, la suerte ha terminado de sonreír a la franquicia capitalina.

Tanto los Indiana Pacers como los Brooklyn Nets (dirigidos por el español Jordi Fernández) vieron cómo sus opciones de un “top 4” se esfumaban, cayendo a los puestos quinto y sexto, respectivamente. Para Indiana, esta caída tiene un impacto directo en su configuración inmediata: al no haber quedado entre los cuatro primeros, su elección de este año viaja directamente a los LA Clippers.

Este movimiento de piezas es la consecuencia final del traspaso realizado en febrero, mediante el cual los Pacers adquirieron al pívot Ivica Zubac. Como compensación por perder su turno en este draft, Indiana recuperará su selección de primera ronda del año 2031. Por su parte, los Clippers se frotan las manos al recibir una quinta elección en una generación de prospectos que los expertos califican de excepcional, permitiéndoles rejuvenecer su plantilla con un talento de élite sin haber pasado por el fondo de la clasificación.

El podio de la lotería lo completaron el Utah Jazz, que escaló desde las cuartas mejores probabilidades hasta el puesto número 2, y los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, quienes se hicieron con el tercer lugar. Los Chicago Bulls también salieron reforzados al subir desde la novena posición estadística hasta el cuarto puesto, cerrando así el grupo de equipos que lograron mejorar su destino inicial.

Esta edición del sorteo se perfila como una de las más talentosas de los últimos años, con figuras universitarias que prometen impacto inmediato. Entre los nombres más codiciados destacan el alero AJ Dybantsa (BYU), el escolta Darryn Peterson (Kansas) y el ala-pívot Cameron Boozer (Duke), hijo de la leyenda de la NBA Carlos Boozer.

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