El joven prospecto mexicano Karim López estará en el NBA Draft Combine 2026 tras recibir la invitación, un paso que lo puede acercar a la NBA.

Karim López, alero de 19 años con una estatura de 6 pies con 9 pulgadas, está entre los 73 prospectos invitados al evento que se realiza como prueba antes del Draft de la NBA.

Este año el draft se realizará el 23 y 24 de junio, mientras que el Combine 2026 se disputa entre el 10 y 17 de mayo. Además, López también recibió una invitación para NBA G-League Draft Combine que se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo.

López está entre los prospectos mejores calificados, de acuerdo al Big Board de ESPN. El alero mexicano viene de jugar las últimas dos temporadas en la NBL, liga profesional de Australia, con los New Zealand Breakers.

Karim Lopez has been putting in work ahead of the 2026 NBA Draft 👀



Which NBA team is the perfect fit for him? 🤔



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Karim López se acerca al sueño de jugar en la NBA

El alero mexicano de 19 años relató, durante una entrevista a ESPN, su sueño de llegar a la NBA, algo que comenzó desde muy niño.

“Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida”, comentó López. “Sinceramente, desde que tengo uso de razón. Probablemente tenía unos cinco años y hacía dibujos de mí mismo jugando en la NBA… Es algo muy especial, ¿sabes?, estar en esta posición ahora mismo”.

López ha sumado experiencia en la NBA con el equipo de los Breakers, y para él ha sido un gran aprendizaje.

“[La NBL] supuso un gran aprendizaje durante ambos años; fue un capítulo magnífico de mi vida”, afirmó López. “Creo que, una vez que recuperé mi plena salud, [esta temporada] tomó la dirección correcta. Obviamente, me hubiera gustado clasificar a los playoffs, pero ganar la Ignite Cup fue un logro de enorme magnitud. Estoy realmente satisfecho con la experiencia adquirida y con toda la preparación recibida”.

López podría convertirse en el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

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