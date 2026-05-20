Neymar confesó que lloró “durante varias horas” tras ser convocado al Mundial 2026

Neymar confesó que “lloró durante varias horas” tras enterarse de su sorpresiva convocatoria con la selección de Brasil para el Mundial 2026. El delantero del Santos, de 34 años, compartió un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que se le ve abrazando entre lágrimas a su fisioterapeuta, Rafael Martini, y a su preparador físico, Ricardo Rosa, dos figuras clave en el largo proceso de recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida en octubre de 2023.

El máximo goleador histórico de la Canarinha (con 79 tantos) ofreció un emotivo discurso ante sus compañeros y el cuerpo técnico del Santos, donde quiso hacer partícipe a todo su entorno de este logro. “Es difícil explicar con palabras las emociones que he sentido.

Esta convocatoria no fue solo para mí, sino para todos los implicados en el proceso; todos los que estuvieron conmigo dentro y fuera del campo”, afirmó el astro brasileño, reconociendo el inmenso sacrificio físico y mental que supuso volver a estar en el radar del seleccionador Carlo Ancelotti tras dos años y medio de ausencia internacional.

La inclusión del atacante ha desatado la euforia entre los aficionados brasileños, a quienes Neymar dedicó palabras de profunda gratitud por mantener la fe en su fútbol.

Con la mirada puesta en la cita norteamericana de este verano, que significará la cuarta Copa del Mundo en su trayectoria personal, el futbolista dejó claro cuál es el objetivo colectivo: “Estamos juntos en esto mientras Brasil se dirige hacia su sexto título mundial”. La preparación del combinado nacional arrancará en los próximos días y tendrá su primera gran cita el 31 de mayo en el mítico Estadio Maracaná, donde disputarán un amistoso de despedida frente a Panamá antes de emprender el viaje a Estados Unidos.

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