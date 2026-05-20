La legendaria Marta regresa a la selección de Brasil para amistosos contra Estados Unidos

Marta, la legendaria futbolista elegida en seis ocasiones como la mejor jugadora del mundo, regresará a la selección de Brasil para afrontar los partidos amistosos de junio próximo contra Estados Unidos. Así lo anunció este miércoles el seleccionador nacional, Arthur Elias, en una rueda de prensa donde destacó el valor de la experiencia que aportará la actual atacante del Orlando Pride para medirse ante las vigentes campeonas olímpicas.

Los compromisos de la escuadra brasileña se disputarán en territorio local: el primero tendrá lugar el 6 de junio en el Neo Química Arena de São Paulo, mientras que el segundo encuentro se llevará a cabo el día 9 en el estadio Castelão de Fortaleza. El estratega explicó que esta convocatoria representa una base muy cercana al grupo que proyecta de cara al Mundial Femenino de 2027, cita en la que Brasil ejercerá como país anfitrión.

Además de la icónica camiseta ’10’, la nómina para estos duelos internacionales ha incluido a importantes figuras que militan en el extranjero, tales como las delanteras Kerolin (Manchester City), Ary Borges (Angel City), Rafaelle (Orlando Pride) y Yaya (PSG). La presencia de estas futbolistas buscará consolidar el engranaje competitivo del equipo frente a una de las potencias mundiales de la disciplina.

Como parte de un plan integral de desarrollo y captación de talento, el cuerpo técnico ha presentado de forma paralela una segunda plantilla compuesta por 30 jugadoras. Este grupo alternativo se concentrará en un período de entrenamientos especiales en la región metropolitana de São Paulo entre el 15 y el 20 de junio, permitiendo al seleccionador ampliar el universo de futbolistas elegibles para los desafíos venideros de la Canarinha.

Sigue leyendo:

·Murió a los 22 años el jugador de fútbol americano universitario William Davis

·Ancelotti confirma participación de Neymar en el Mundial 2026

·Javier Aguirre afirma que México aprendió de sus errores en Mundiales pasados