Hansi Flick renovó con el FC Barcelona hasta el verano de 2028

El FC Barcelona anunció este lunes la renovación del contrato de su entrenador Hansi Flick por una temporada más, extendiendo su vinculación con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.

El nuevo acuerdo ha incluido además una opción para prolongar el compromiso de forma unilateral hasta 2029, consolidando el proyecto deportivo del técnico alemán en lo que, según ha manifestado él mismo, será previsiblemente su última experiencia en los banquillos profesionales.

La firma se formalizó en un acto privado celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou, donde estuvieron presentes el presidente en funciones, Rafael Yuste, el presidente electo, Joan Laporta, y el director deportivo, Anderson de Souza ‘Deco’.

La rúbrica ratificó un pacto que el propio preparador de 61 años ya había adelantado como cerrado el pasado 12 de mayo, tras haber manifestado a lo largo de los últimos meses su felicidad y compromiso absoluto con la institución catalana.

Desde su llegada en el verano de 2024 para sustituir a Xavi Hernández, la gestión del exseleccionador alemán ha devuelto al Barcelona a la primera línea del fútbol europeo. A pesar de las estrictas limitaciones económicas que han condicionado los mercados de fichajes, Flick ha optimizado el rendimiento de la plantilla combinando la jerarquía de veteranos como Robert Lewandowski y Raphinha con la irrupción de jóvenes talentos procedentes de La Masia, tales como Lamine Yamal, Fermín López, Pedri y Pau Cubarsí.

Bajo esta fórmula de juego ofensivo y dinámico, el club ha cosechado cinco títulos de ocho posibles, firmando un triplete nacional en su año de debut y levantando la Supercopa de España y LaLiga en esta última campaña.

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