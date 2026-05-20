Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 20 de mayo

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este miércoles en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 51% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 05:34 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:11 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 63 grados Fahrenheit (12 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.