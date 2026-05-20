Venden antigua casa de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy en Georgetown

Se acaba de confirmar que la casa en Georgetown, Washington, D.C., donde vivieron John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy, se vendió por $6.1 millones de dólares. Esta propiedad resalta en el mercado por haber sido parte importante de la vida del expresidente de Estados Unidos.

El agente de bienes raíces encargado de su vida usó la relación con los Kennedy de la propiedad para atraer compradores, lo cual sirvió, aunque se desconoce si los nuevos propietarios pagaron más o menos de lo que esperaban recibir inicialmente.

Según información compartida por “Robb Report”, los Kennedy compraron esta propiedad en 1957 por $82,000 dólares, pero también se sabe que invirtieron $18,000 dólares en hacer reformas al lugar. La compra se dio cuatro años después de que John y Jackie se casaran.

En el listado, disponible en la página web de TTR Sotheby’s International Realty, dice: “‘La Casa Marbury’, construida alrededor de 1811, ubicada en 3307 N Street NW, Washington, DC, es una de las casas más notables de Georgetown. Su historia abarca desde los inicios de la República hasta la era Kennedy”.

Aunque la construcción del sitio data de un par de siglos atrás, aún se mantiene en buen estado por las reformas y el mantenimiento que se le han hecho en los últimos años. Incluso, en el listado se mencionan los detalles del diseño original que aún se mantienen: “La fachada es clásica y atemporal, con ladrillo rojo rosado colocado en hiladas equilibradas y ventanas de guillotina alineadas simétricamente con contraventanas de color verde oscuro”.

La casa está distribuida en tres plantas y tiene cinco dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior también se destaca: “La distribución interior da la bienvenida con un elegante vestíbulo, techos altos y un salón doble con amplios espacios diseñados para la conversación, la música y el entretenimiento”.

Esta propiedad es parte de la historia personal de los Kennedy, pues fue el sitio donde sus hijos, Caroline y John F. Kennedy Jr. nacieron y pasaron sus primeros años de vida.

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