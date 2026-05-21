Cuándo se estrena Toy Story 5 en Estados Unidos y cómo conseguir entradas baratas

Toy Story 5 ya tiene fecha oficial de estreno en Estados Unidos: la nueva película de Disney y Pixar llegará solo a cines el 19 de junio de 2026, según la página oficial de Disney y Pixar. La película estará dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins, y promete ser uno de las principales citas del año en materia de entretanimiento.

El regreso de Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes apunta a uno de los grandes estrenos familiares del verano boreal. Pixar adelantó que la nueva entrega tendrá como eje el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología, con una premisa resumida como “Toy meets Tech”: los personajes deberán enfrentar un mundo donde los niños están cada vez más atraídos por dispositivos electrónicos.

Cuándo se estrena Toy Story 5 en Estados Unidos

La fecha oficial de estreno de Toy Story 5 en Estados Unidos es el viernes 19 de junio de 2026. Por ahora, Disney mantiene el lanzamiento como estreno exclusivo en salas de cine.

Esto significa que, al menos en la primera etapa, quienes quieran verla deberán comprar entradas para funciones en cadenas como AMC, Regal, Cinemark u otros cines locales.

¿Ya se pueden comprar entradas para Toy Story 5?

La preventa puede variar según la cadena y la ciudad. Fandango ya tiene una página dedicada a Toy Story 5, pero indica que los usuarios pueden registrarse para recibir una notificación cuando los boletos estén disponibles en su área.

AMC también tiene página para la película con funciones y compra de boletos, aunque la disponibilidad final depende del cine, la fecha y el código postal del usuario.

La recomendación práctica es revisar las plataformas de venta con el ZIP code de cada ciudad, especialmente durante las semanas previas al estreno.

Crédito: Disney – Pixar | Cortesía

Cómo conseguir entradas baratas para Toy Story 5

La forma más segura de ahorrar no es esperar descuentos milagrosos, sino usar los programas oficiales de las cadenas de cine.

En AMC, los miembros de AMC Stubs pueden acceder a 50% de descuento en boletos los martes y miércoles, según la promoción vigente publicada por la cadena. AMC también indica que el nivel AMC Stubs Insider es gratuito.

En Regal, los miembros de Regal Crown Club pueden aprovechar los Regal Value Days, con entradas con descuento los martes para películas estándar en 2D. La cadena informa precios de $8.99 o menos, aunque el monto puede variar por ubicación y formato.

En Cinemark, los martes funcionan como Discount Tuesdays. La compañía señala que todos pueden ahorrar ese día y que los miembros de Cinemark Movie Rewards suelen acceder al mejor precio disponible los martes.

Consejos para pagar menos

Para una película familiar como Toy Story 5, el ahorro puede ser importante si van varios integrantes de una misma familia. Las mejores opciones suelen ser:

Comprar para funciones de martes o miércoles, según la cadena.

Elegir horarios matinee o primeras funciones del día.

Evitar formatos premium como IMAX, 3D, XD, Dolby o ScreenX si el objetivo es pagar menos.

Registrarse gratis en programas como AMC Stubs, Regal Crown Club o Cinemark Movie Rewards antes de comprar.

Comparar precios entre cines cercanos, porque el mismo estreno puede costar distinto según la zona.

El clásico vuelve a convocar con una propuesta adorable: descubre qué hacen los juguetes mientras sus dueños no están. Crédito: Disney – Pixar | Cortesía

Lo que se sabe de la historia

Disney y Pixar adelantaron que Toy Story 5 girará en torno a la tensión entre juguetes y tecnología. La sinopsis oficial plantea que Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla verán desafiado su lugar cuando entren en contacto con lo que hoy obsesiona a muchos niños: los dispositivos electrónicos.

La película también recupera uno de los elementos más queridos de la saga: el conflicto emocional entre crecer, cambiar y conservar los vínculos que marcaron la infancia.

Sin duda, un filme ideal para compartir en familia. Por eso, para quienes quieran verla en Estados Unidos sin pagar de más, la estrategia más conveniente será activar alertas de preventa, comparar precios por ZIP code y apuntar a funciones de descuento entre semana.

Si la prioridad es ahorrar, conviene evitar la primera noche del estreno y buscar funciones de martes o miércoles durante las semanas siguientes.

Dónde ver Toy Story 5 en Nueva York

Para encontrar funciones en Nueva York, conviene revisar plataformas como Fandango, AMC Theatres y Cinemark, que ya tienen páginas dedicadas a la película o permiten consultar disponibilidad por ubicación. Fandango lista la película con estreno el 19 de junio de 2026 y permite buscar showtimes; AMC y Cinemark también tienen páginas de la película con fecha y datos de exhibición.

En la ciudad, lo más probable es que haya funciones en salas de Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island, además de complejos cercanos en Long Island, New Jersey y Westchester. Sin embargo, los cines concretos, horarios y formatos —2D, 3D, IMAX, Dolby o funciones en español si las hubiera— deberán confirmarse cuando cada cadena publique su cartelera local. Para ahorrar, la mejor estrategia será comparar precios por ZIP code, revisar funciones matinee y buscar descuentos de días entre semana.