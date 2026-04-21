Calendario escolar 2026-27: escuelas públicas de NYC iniciarán clases más tarde, el 10 de septiembre

Aunque todavía falta más de un mes para el último día del año escolar actual, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYC DOE) dio a conocer hoy el calendario para el próximo año escolar.

Según Daily News, el DOE determinó que el primer día del año escolar 2026-2027 será un poco más tarde de lo habitual: el jueves 10 de septiembre, mientras que las reuniones de padres y maestros comenzarán a finales de ese mismo mes.

El calendario escolar 2026-27 ya genera preocupación entre miles de familias: el inicio de clases en las escuelas públicas se retrasará más de lo imaginado, por lo que muchos padres se verán obligados a reorganizar, y en muchos casos ampliar, los planes de cuidado infantil al final del verano. La medida, aunque previsible por la cercanía del Labor Day este año (7 de septiembre), podría impactar directamente en los bolsillos y en la logística diaria de los hogares, pensando en que el costo de vida en NYC ya es uno de los más altos del país.

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