Don Omar lanza su “The Last King World Tour” y comienza en EE.UU.

Don Omar, ícono del reggaetón, confirmó que a finales de septiembre regresará a los grandes recintos de Estados Unidos con su gira “The Last King World Tour”, una producción que él mismo ha supervisado detalle a detalle y que llega en un momento significativo para su trayectoria musical.

El punto de partida será el 25 de septiembre en el Santander Arena de Reading, Pensilvania. Desde allí, el artista viajará por un total de 21 ciudades, con escalas en lugares tan emblemáticos como Nueva York, Boston, Dallas, Miami, Los Ángeles y Las Vegas. La gira sigue abierta a más anuncios, ya que el equipo del cantante anticipó que podrían sumarse otras paradas.

Este nuevo tour homenajeará dos décadas del lanzamiento de “King of Kings”, el álbum que impulsó la carrera del puertorriqueño a una dimensión internacional. Ese disco se convirtió en un referente del género gracias a colaboraciones con figuras latinas y nombres del mainstream, y también por su impacto en listas de popularidad.

En su momento llegó al No. 1 del Top Latin Albums de Billboard, donde se mantuvo durante 11 semanas. También se posicionó en el No. 7 del Billboard 200, para la semana del 6 de junio del 2006, una hazaña notable en plena era previa al “streaming”.

El eco de una gira previa muy exitosa

“The Last King World Tour” aparece un año después del “Back To Reggaetón Tour 2024”, la primera gira de Don Omar en más de diez años. Aquella serie de shows, promovida por la empresa CMN, acumuló más de 335,000 boletos vendidos sólo en 2024 y superó los 32,9 millones de dólares en recaudación a través de 39 conciertos, según datos difundidos por Billboard Boxscore. Ese desempeño ubicó al tour en el puesto No. 10 de las giras latinas más destacadas del año.

Con esos antecedentes, la expectativa por su nuevo proyecto es alta. Desde el entorno del cantante señalan que la producción busca ofrecer un espectáculo expansivo, con una puesta en escena que combine su catálogo clásico con momentos nuevos pensados para esta etapa.

La venta general está programada para abrir este viernes 22 de mayo del 2026 a las 10:00 a.m. ET.

Fechas del “The Last King World Tour”