Don Omar revela la razón de su famosa frase: “No mires pa´ mi galaxia” en su icónico tema “Diva Virtual”

Durante su exitosa carrera en el género urbano, Don Omar se ha encargado de ser uno de los más “duros” en las tiraderas y, aunque muchos consideraban que su famosa frase: “No mires pa’ mi galaxia“; se trataba de otra de sus oraciones dedicadas a sus enemigos de lírica; lo cierto es que el “Rey” simplemente estaba dejando claro que estaba un paso por delante del resto, incluyendo a sus artistas más cercanos, sin motivo para buscar una disputa.

Don tuvo varios intercambios de versos e incluso de temas completos tirando con Héctor El Father y, al momento de sacar su disco “iDon” en 2009, venía de una “reconciliación” con Daddy Yankee y, aunque algunos creían que esa frase era para el “Big Boss” para retomar la riña en ese momento, Don Omar explicó la razón de esas cinco contundentes palabras que expresa en su canción “Diva Virtual”.

Don Omar revela para quién era la frase: “No mires pa’ mi galaxia”

En una entrevista compartida este martes por el reguetonero en su plataforma de Instagram, explicó, 17 años después, que simplemente trató de dejarle un mensaje a todos los underground que lo veían como un “loco” cuando les mostraba parte del proyecto musical que lo catapultó como una de las voces más creativas del género.

“Esa fue una frase rebelde porque yo comencé a traer colegas a escuchar el disco y todo el mundo me miraba como que me estaba volviendo loco“, destacó Don, debido a que en ese momento estaba bien pegado el reguetón, que ya había dejado de ser underground, pero mantenía su base.

Sin embargo, el experimentado artista sabía que esa innovación sería un éxito: “Yo pensé que a lo mejor estaba muy adelantado. Quería hacer otra cosa distinta, no quería tener que actuar forzado por la ley de la gravedad del género urbano y la pegué”.

“iDon” fue un álbum que contó con músicas fusionadas entre el reguetón, la electrónica, el pop urbano y los sonidos industriales; siendo un claro ejemplo de ello justamente el tema de “Diva Virtual“, una canción electrónica que ha puesto a bailar a todo el planeta y donde lanza la contundente frase: “Algunos años luz antes que todos ustedes, siempre voy a vivir ahí. No mires pa’ mi galaxia”.

Don Omar se prepara para hacer retumbar Miami

El “Rey” se caracteriza también por ser uno de los mejores exponentes de la música urbana también en vivo, con una gran melodía vocal y una interacción con el público que atrapa, contando con un histórico clip de “Vuelve” en los escenarios con “The Last Don live”.

Toda esa energía se podrá disfrutar en vivo nuevamente este año en el sur de Miami (Florida), donde Don tendrá ocho presentaciones con el Meet and Greet Tour, iniciando desde el 16 de mayo en Hialeah.

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