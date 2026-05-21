Empresa dueña de la música de Charlie Brown demanda al gobierno de EE.UU.

La empresa propietaria de la música de los especiales televisivos de Charlie Brown presentó varias demandas federales contra diferentes compañías y entidades, incluyendo al Departamento del Interior de Estados Unidos, por presuntamente utilizar canciones icónicas sin autorización.

Lee Mendelson Film Productions presentó cuatro demandas el miércoles en tribunales federales de Nueva York y Washington D.C.

Las acciones legales también involucran a una empresa de videojuegos, una casa de subastas y una compañía fabricante de cinturones.

Uno de los casos señala que el Departamento del Interior habría utilizado sin permiso el arreglo musical de ‘O Tannenbaum’, compuesto por Vince Guaraldi para el especial ‘A Charlie Brown Christmas’, dentro de una tarjeta navideña digital publicada en redes sociales.

Otra de las demandas acusa a Heritage Auctions de usar la famosa pieza ‘Linus and Lucy’ en publicaciones de Facebook e Instagram relacionadas con una subasta de artículos coleccionables.

Esa canción se convirtió con el paso de los años en el tema más reconocible del universo de Charlie Brown y Snoopy.

También se presentaron reclamos similares contra Buckle-Down Inc., una empresa que fabrica productos temáticos de Peanuts, por presuntamente utilizar música protegida en publicaciones promocionales.

Heritage Auctions respondió en un comunicado que todavía no había recibido formalmente la demanda.

La representante Christina Rees declaró: “En este momento, Heritage no ha recibido ni revisado la demanda. Si y cuando la recibamos, revisaremos las acusaciones y responderemos apropiadamente”.

La cuarta demanda apunta contra la empresa de videojuegos GameMill Entertainment.

Según la acusación, el videojuego ‘Snoopy & The Great Mystery Club’, lanzado en 2025, utilizó nuevas composiciones musicales demasiado similares a canciones clásicas de Vince Guaraldi, incluyendo ‘Linus and Lucy’ y ‘Skating’.

La compañía demandante asegura que nunca se solicitó autorización para crear piezas inspiradas tan de cerca en las originales y sostiene que las similitudes son demasiado evidentes para no constituir una violación de derechos de autor.

Lee Mendelson Film Productions busca distintas compensaciones económicas dependiendo del acusado.

En el caso de GameMill Entertainment, la empresa exige al menos $300,000 en daños.

Además, en todas las demandas solicita órdenes judiciales para detener inmediatamente el supuesto uso ilegal de la música y evitar futuras infracciones.

El abogado Marc Jacobson explicó en un comunicado que la productora ya no tolerará que compañías utilicen su propiedad sin licencia, especialmente en esta era de intercambio digital instantáneo.

También afirmó que los derechos de los creadores y la protección de activos culturales icónicos deben hacerse cumplir rigurosamente.

Peanuts Worldwide LLC, la empresa propietaria de personajes como Charlie Brown y Snoopy, no forma parte de ninguna de las demandas.

La historia detrás de la música de Charlie Brown se remonta a 1965, cuando el productor Lee Mendelson colaboró con Charles Schulz, creador de Peanuts, y el director Bill Melendez para desarrollar el especial ‘A Charlie Brown Christmas’.

Mendelson contrató al pianista de jazz Vince Guaraldi para crear la música del programa. De esa colaboración surgieron temas legendarios como ‘Christmas Time Is Here’ y ‘Linus and Lucy’.

Jason Mendelson, hijo del productor, recordó en una entrevista para CBS News en 2021: “Mi padre llamó a Charles Schulz y le dijo: ‘Oye, acabo de vender ‘Charlie Brown Christmas’ a CBS’. Y Charles Schulz respondió: ‘¿Qué es eso?’ Mi padre dijo: ‘¡Es algo que tú y yo tenemos que escribir durante el fin de semana!’”.

Según la historia, Mendelson escuchó una canción de Guaraldi en la radio y sintió que tenía exactamente el sonido adecuado para Charlie Brown.

Con el tiempo, la música del pianista quedó inseparablemente ligada al universo de Peanuts.

Incluso la canción principal navideña fue escrita apresuradamente. Cary Cedarblade recordó: “Lee simplemente escribió rápidamente unas letras, prácticamente en la parte trasera de una bolsa de papel o algo así”.

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