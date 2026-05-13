Samsung responde a Dua Lipa tras la demanda por supuesto uso indebido de su imagen

La empresa tecnológica Samsung Electronics respondió a la acusación y demanda de la cantante británica Dua Lipa sobre un supuesto mal uso de su imagen, tras utilizarla en empaques de televisores. Al respecto, la empresa surcoreana se restó responsabilidad.

La demanda fue impuesta el pasado 8 de mayo en el Distrito Central de California luego de que desde 2025 hasta la actualidad se están distribuyendo en los Estados Unidos la presentación de unos televisores Samsung con una fotografía de Dua Lipa, la cual fue capturada en el 2024, en el festival Austin City Limits.

Samsung alega no tener nada que ver con el uso sin consentimiento de la imagen de Dua Lipa

Mediante una entrevista con Billboard, el pasado 11 de mayo, tres días después de presentada la demanda por los abogados de Lipa, los representantes de Samsung alegaron no tener nada que ver con esa exposición de la fotografía de la cantante sin su consentimiento, debido a que afirman que un socio externo les presentó esa propuesta con los “permisos requeridos“.

“La imagen de la señorita Lipa fue utilizada en 2025 para reflejar el contenido de nuestros socios externos disponible en televisores Samsung y fue proporcionada originalmente por un socio de contenido para nuestro servicio gratuito de streaming Samsung TV Plus”.

Y continuó el pronunciamiento en defensa de la empresa: “La imagen se utilizó solo después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al por menor. Dada esta garantía, negamos cualquier acusación de uso indebido intencionado”.

Esto exige Dua Lipa en su demanda

Los representantes legales de Dua Lipa señalaron que las exigencias en la demanda son: cargos por infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada, violación de la ley de derechos de publicidad del estado de California y violaciones de la Ley Lanham federal.

Por esa razón, la cantante británica pide una indemnización de 15 millones de dólares por “daños irreparables” debido a la exposición de su imagen hacia beneficios de otros y, además, solicitan el paro de manera inmediata de las campañas en las que utilizaban su fotografía en las cajas de representación de los televisores.

Dua Lipa había advertido a Samsung

De acuerdo a lo expuesto por los abogados de la cantante, Lipa se percató de su imagen en los empaques de Samsung en junio de 2025 y les solicitó que no siguieran exponiendo ese producto, aunque la respuesta que recibió no fue agradable.

De hecho, la difusión del producto con el empaque se mantuvo y eso lo utilizaron los abogados para la acusación. “la arrogancia de Samsung al negarse a detener su infracción confirma su desprecio consciente por los derechos de propiedad intelectual e identidad personal de la señorita Lipa”

Hasta el momento, se desconoce una reacción de Dua Lipa o sus abogados sobre las declaraciones de la empresa surcoreana y el caso permanece en el debido proceso legal.

Sigue leyendo: