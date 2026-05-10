Dua Lipa demandó a Samsung por usar su imagen sin consentimiento

El pasado viernes, la cantante Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung en la que alega que la marca usó su imagen sin su consentimiento, y sin pagarle, con fines de ventas. La estrella pop de 30 años exige que la empresa le dé una indemnización de $15 millones de dólares.

Según información compartida por “Variety”, la demanda dice: “El rostro de la señora Lipa fue utilizado de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna. La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”.

La imagen a la que hace referencia la cantante es la usada en las cajas de algunos televisores de la marca, fue usada como un fondo de televisión que imitaba al artefacto estado encendido. En la demanda, Lipa y su equipo de abogados también explican que, además de ser su rostro, ellos tienen derechos de autor sobre la foto escogida, pues es una foto tomada en los camerinos del Festival Austin City Limits en 2024.

Dua Lipa presentó esta demanda ante el Distrito Central de California. Además de explicar lo sucedido, el equipo legal de la cantante acusa a la marca de infracción de derechos de autor y de violación de la ley de derecho a la propia imagen de California. Además, han incluido una reclamación basada en la Ley Lanham Federal y otras reclamaciones por infracción de marcas registradas.

Por ahora, la marca no ha hecho ningún comentario sobre la demanda. Cabe destacar que también se explica en los documentos que Lipa, al darse cuenta de que su imagen estaba siendo usada, intentó contactar con ellos, pero estos no le atendieron ni dieron ningún tipo de excusa.

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