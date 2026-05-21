El Cy Young Trevor Bauer resulta ileso tras aparatoso accidente en Arizona [VIDEO]

El ganador del Premio Cy Young, Trevor Bauer, salió ileso de un aparatoso choque ocurrido el miércoles en Arizona.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el exlanzador de la MLB, actual jugador de los Long Island Ducks, no tuvo responsabilidad en el incidente.

Imágenes obtenidas por TMZ Sports muestran a Bauer documentando los daños de su McLaren negro, visiblemente afectado tras el impacto. Aun así, el pitcher permaneció en buen estado y colaboró en el lugar mientras se evaluaban las causas del accidente.

En los videos grabados tras el choque se observan escombros regados por la vía y hasta en el jardín de una vivienda cercana, mientras que otro vehículo terminó detenido sobre la acera en una zona residencial. La policía acudió al sitio y confirmó que nadie necesitó ser trasladado a un hospital.

Las imágenes también muestran que el límite de velocidad es de 45 mph (unos 72 km/h). Aún no se ha determinado qué originó la colisión, pero fuentes cercanas al pitcher aseguran que Trevor Bauer manejaba dentro del límite cuando otro automovilista lo golpeó de costado.

🚨 EXCLUSIVE: Trevor Bauer's McLaren T-boned in accident, appears uninjured at scene https://t.co/poLNBAHRen pic.twitter.com/hM7GoXrBBj — TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 20, 2026

El lanzador de 35 años se encuentra actualmente en la lista de lesionados de la Atlantic League of Professional Baseball por espasmos en la espalda, y estaba en Arizona recibiendo tratamiento.

No es la primera vez que Bauer tiene accidentes de tránsito. En 2019, su McLaren 650S sufrió daños cuando una llanta desprendida de un camión cayó sobre el vehículo mientras estaba estacionado en un concesionario.

Yesterday, if you told me a semi truck would total my Mclaren, I would’ve believed you. If you told me it would happen like THIS? I would’ve said you’re out of your mind. If this isn’t @Mayhem I don’t know what is @Allstate pic.twitter.com/XqdiIgojB8 — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) November 27, 2019

Por su parte, Bauer no juega en Grandes Ligas desde 2021, luego de que una mujer de San Diego lo acusara de agresión sexual. Aunque no enfrentó cargos penales y él siempre sostuvo su inocencia, la MLB lo suspendió por 324 juegos, sanción que luego se redujo a 194.

Más tarde, un tribunal ordenó a la mujer pagarle más de $300.000 dólares, deuda que aún sigue pendiente.

Actualmente, en su paso por los Long Island Ducks, Bauer parece haber vuelto a disfrutar del béisbol y está registrando buenos números con récord de 4–1, efectividad de 2.43 y 56 ponches.



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