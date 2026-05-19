Colombiano de New York Yankees, Gio Urshela, cuelga el guante a los 34 años

El exjugador colombiano de los New York Yankees, Gio Urshela, anunció el pasado lunes que colgará el guante y se retirará del béisbol profesional a los 34 años.

A través de un mensaje publicado en Instagram, Urshela compartió un comunicado en el que confirmó su decisión de poner punto final a su carrera como jugador de Grandes Ligas.

“Hoy es el día. El día con el que nunca sueñas, el día que nunca imaginas, el día que nunca esperas llegar… pero en el fondo sabes que algún día llegará”, escribió.

“Hoy es el día para cerrar este capítulo como jugador profesional, y no es un momento para estar triste, sino para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, añadió.

Gio Urshela nació el 11 de octubre de 1991 en Cartagena, Colombia. Creció en un entorno humilde, jugando béisbol en las calles y ligas locales hasta que llamó la atención de scouts internacionales.

En 2008 firmó como agente libre internacional con los Cleveland Indians para las Ligas Menores. Pasó por equipos como Lake County Captains, Carolina Mudcats, Akron RubberDucks y Columbus Clippers.

Debutó el 9 de junio de 2015 con Cleveland en las Grandes Ligas. En 2017 fue cambiado a los Toronto Blue Jays, donde tuvo un rol limitado.

En 2018 los Yankees lo adquirieron por dinero en efectivo. Al año siguiente explotó y regaló estadísticas sobresalientes: .314 de promedio, 21 jonrones y 74 remolcadas.

Su 2019 es considerado uno de los mejores años ofensivos de un antesalista colombiano en MLB. En 2020 y 2021 mantuvo buen nivel.

En playoffs tuvo momentos clave, incluyendo un doble play espectacular en la Serie de Comodines de 2020.

En 2022 fue cambiado a los Minnesota Twins, donde tuvo una temporada de buenos números con .285 de average, 13 vuelacercas, 64 remolcadas y joyitas a la defensiva en tercera, shortstop y segunda base.

En 2023 firmó con los Los Angeles Angels, pero en junio sufrió una fractura de pelvis, una lesión poco común y de recuperación larga.

Ese golpe lo dejó fuera el resto de la temporada y marcó un antes y un después en su carrera. Aunque trabajó para volver, el mercado no le ofreció contratos garantizados como titular.



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