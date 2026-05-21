Escuela de enfermería en Rhode Island impulsa a estudiantes latinos y fortalece el futuro del sector salud

En un momento en que Estados Unidos enfrenta una creciente demanda de personal sanitario y mayores esfuerzos por diversificar la fuerza laboral médica, una escuela especializada en Rhode Island se ha convertido en una puerta de acceso para estudiantes de comunidades históricamente subrepresentadas.

Rhode Island Nurses Institute Middle College Charter School, conocida como RINI, reporta resultados que llaman la atención en el ámbito educativo y sanitario. Entre 2014 y 2024, la institución graduó a 514 estudiantes, y el 100% obtuvo certificaciones profesionales como auxiliar de enfermería certificada (CNA), técnico en emergencias médicas o credenciales similares antes de terminar la preparatoria. Además, todos los graduados completaron créditos universitarios mientras cursaban la secundaria y el 82% actualmente trabaja en el sector salud.

Detrás de esas cifras se encuentran historias como las de Marian Ramírez Hernández y Amber July, 2 graduadas que utilizaron las oportunidades educativas y el apoyo recibido en RINI para construir carreras en enfermería y convertirse en referentes para otros jóvenes latinos y estudiantes de otras etnias.

Para Marian Ramírez Hernández, su vocación nació a los 15 años, cuando presenció el nacimiento de una prima y sostuvo al bebé recién nacido en brazos. Aquel momento despertó en ella el deseo de convertirse en enfermera.

El camino, sin embargo, estuvo lleno de obstáculos. Hernández, hispanohablante nativa y primera integrante de su familia en graduarse de la preparatoria, enfrentó dificultades para adaptarse académicamente y mantenerse al día con el inglés.

Al comenzar sus estudios en RINI, sintió que las exigencias escolares eran mayores que en sus experiencias previas. Sus profesores identificaron rápidamente las barreras que enfrentaba y la integraron en programas especializados para estudiantes de inglés como segunda lengua.

Además del apoyo académico, los docentes también reconocieron su madurez y la impulsaron a obtener la certificación de auxiliar de enfermería antes de lo habitual, una oportunidad reservada normalmente para alumnos de cursos superiores.

“Los profesores siempre te preguntaban si necesitabas algo. Si decías que necesitabas ayuda, sabían cómo ayudarte”, recordó Hernández.

El desafío de estudiar mientras trabajaba casi 40 horas

Las dificultades económicas en casa obligaron a Hernández a trabajar casi tiempo completo mientras terminaba la preparatoria. Como auxiliar de enfermería en una residencia para adultos mayores, llegó a cubrir turnos dobles de hasta 16 horas los sábados para ayudar con la renta y otros gastos familiares.

Pese al agotamiento físico, continuó cumpliendo con las tareas escolares gracias a la flexibilidad y el apoyo de sus maestros. Muchas veces realizaba trabajos desde casa y se quedaba después de clases los pocos días que podía asistir presencialmente.

La pandemia de Covid-19 cambió temporalmente la dinámica escolar, pero las clases virtuales le dieron más margen para equilibrar empleo y estudios.

Durante ese periodo fortaleció su experiencia cuidando pacientes con Alzheimer, una labor que terminó influyendo incluso en sus proyectos académicos. Hernández investigó profundamente la enfermedad y aprendió sobre la importancia de tratar con empatía a quienes viven con demencia.

“Muchos estaban solos y yo quería darles cariño y hablar con ellos”, explicó sobre los residentes a quienes atendía diariamente.

Actualmente estudia en Community College of Rhode Island y planea transferirse a una universidad de 4 años para obtener una licenciatura en enfermería. Su objetivo es convertirse en partera en Women & Infants Hospital.

Hernández considera que obtener una certificación profesional durante la preparatoria transformó completamente sus oportunidades laborales y personales.

“Les abre muchas puertas. Es la mejor decisión que pueden tomar”, afirmó al hablar sobre los estudiantes que consideran ingresar a RINI.

Una enfermera que ahora busca inspirar a otros estudiantes

La historia de Amber July refleja otro ejemplo del impacto que puede tener la educación enfocada en carreras sanitarias desde edades tempranas.

July comenzó a interesarse por la enfermería mientras ayudaba a cuidar a sus hermanas menores. Tras escuchar sobre RINI por parte de unas amigas, decidió transferirse a la escuela durante su segundo año de preparatoria.

Una de las primeras cosas que llamó su atención fue el uso obligatorio de uniforme médico. Para July, vestir scrubs durante sus trayectos diarios en autobús la hacía sentir parte de una profesión importante incluso antes de graduarse.

“Recuerdo estar en segundo año de preparatoria y ya pensar en mí misma como enfermera”, comentó.

Las clases también estaban diseñadas para replicar dinámicas reales de hospitales y clínicas. Los estudiantes asumían distintos roles dentro de equipos de trabajo, algo que ayudó a July a visualizar su futuro profesional.

Durante su paso por RINI obtuvo certificaciones en RCP, primeros auxilios y licencia CNA, además de completar 29 créditos universitarios.

Otro momento decisivo llegó cuando participó en un programa de estudios en Cabo Verde junto con alumnos de la University of Rhode Island. Allí visitó hospitales y centros de salud comunitarios que reforzaron su interés por la enfermería y la salud pública.

July se graduó en 2020 con una licenciatura en enfermería y actualmente trabaja como enfermera profesional. También participa como tutora de estudiantes universitarios de origen afroamericano, convencida de la importancia de que los jóvenes tengan mentores con quienes puedan identificarse.

A futuro, espera convertirse en profesora universitaria y contribuir a diversificar el sistema de salud desde las aulas.

Sigue leyendo:

* Enfermeras de NY denuncian falta de inversión en seguridad hospitalaria para personal y pacientes

* Enfermería: una fuerza laboral cada vez más educada e hispana

* El camino para que una enfermera graduada en el exterior pueda convalidar su carrera en NY empieza en aprobar un examen