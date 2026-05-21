Este hotel presume tener la cama más grande del mundo: cuánto mide y dónde queda

Una habitación de hotel en Corea del Sur se volvió viral por una promesa difícil de ignorar: dormir en una cama tan grande que parece hecha para gigantes. La suite está en el RYSE, Autograph Collection, un hotel boutique de Marriott ubicado en Hongdae, uno de los barrios más creativos y juveniles de Seúl.

La habitación se llama Curator Suite 1503 y fue rediseñada alrededor de una cama extra larga bautizada BED 2525, creada en colaboración con MSCHF, el colectivo artístico de Brooklyn conocido por sus intervenciones virales.

El hotel describe la propuesta como una experiencia que desafía las ideas tradicionales de alojamiento y presenta la cama bajo el concepto “Long Bed for Long Sleep in the Far Future”, una fantasía sobre cómo serían los hoteles si los humanos siguieran creciendo hasta parecer gigantes.

Cuánto mide la cama gigante

Si bien el hotel no publica una medida oficial exacta de la cama en su página de la Curator Suite, lo que sí informa es que la cama extra larga ocupa el centro conceptual de la habitación y fue diseñada especialmente para esa suite. Quienes la han probado aseguran que supera los 7 metros de largo por 3 de ancho. ¿Apetecible?

En sus redes sociales, asegura que es la cama más grande del mundo, ideal para un sueño inigualable.

Es que la cama se extiende casi a lo largo de toda la habitación y es lo suficientemente grande como para que pueda dormir una familia, aunque la ocupación máxima de la suite es de cuatro personas.

La suite completa tiene alrededor de 785 pies cuadrados, equivalentes a unos 73 metros cuadrados, según reportes especializados de viajes. Ese dato ayuda a dimensionar el tamaño del cuarto, aunque no debe confundirse con la medida exacta de la cama.

Dónde queda el hotel

El RYSE Hotel está en Hongdae, Seúl, una zona asociada con arte urbano, cafés, tiendas independientes, música, vida nocturna y turismo joven. La elección no parece casual: la suite funciona casi como una instalación artística dentro de un hotel, pensada tanto para dormir como para fotografiar y compartir en redes.

Además de la cama, la Curator Suite 1503 exhibe piezas de MSCHF, incluidas obras vinculadas a sus series y objetos virales. La experiencia no se vende solo como una habitación amplia, sino como una mezcla de hotel, galería y performance de diseño.

¿Te gustaría disfrutar una siesta prolongada? Aquí está la mejor cama de hotel del mundo. Crédito: AJU HOTEL SEOKYO Co | Cortesía

¿Es realmente la cama más grande del mundo?

No hay, por ahora, una certificación pública clara que permita afirmar de forma categórica que sea “la cama más grande del mundo”. Pero la publicidad va por ese lado y nadie lo contradicen. Es una cama para gigantes y es, al menos, la más llamativa del mundo.

Es que la cama BED 2525 no busca competir solo en lujo o comodidad. Su atractivo está en convertir una noche de hotel en una experiencia visual. Es una cama desproporcionada, casi teatral, diseñada para que el huésped sienta que duerme dentro de una obra de arte.

En tiempos de turismo experiencial, la suite muestra cómo algunos hoteles están usando el diseño extremo para convertirse en destino por sí mismos. Ya no se trata únicamente de dónde dormir, sino de qué historia puede contar esa estadía.

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