Madre ahogó a sus 3 niños en playa Coney Island: sentencia en Nueva York

Erin Merdy fue sentenciada a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de haber ahogado a sus tres hijos en la famosa playa Coney Island en Brooklyn (NYC).

La tragedia sucedió cerca del hogar familiar poco después de las 12:30 a.m. del 12 de septiembre de 2022. Ayer Danny Chun, juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, sentenció a Merdy por la muerte de su bebé de 3 meses, Oliver; Liliana (4) y Zachary (7), ahogándolos en el Océano Atlántico cerca de W. 35th St.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, declaró en un comunicado que las víctimas eran “niños inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas de la manera más desgarradora e impensable”.

La madre de 34 años se había declarado culpable en marzo de tres cargos de homicidio en primer grado, recordó Daily News. Según los fiscales, tras ahogar a sus tres hijos Merdy caminó sola desde la playa hacia el apartamento del padre de su hijo menor, situado a unas dos millas de distancia en Brighton Beach.

Luego Merdy llamó a sus familiares visiblemente alterada y, al negarse a responder a las preguntas sobre el paradero de los niños, sus parientes salieron en su búsqueda y avisaron al 911. La madre fue encontrada sola -descalza, mojada y envuelta en una bata de baño- en el paseo marítimo de Brighton Beach. Tras un operativo de búsqueda masivo, las autoridades hallaron a los niños cerca de la orilla. Los tres fueron declarados muertos en un hospital cercano.

Un día después Merdy relató a un agente en el Hospital NYU Langone que había tenido una pesadilla en la que veía a sus hijos siendo arrastrados por el agua. La mujer cuenta con un historial de problemas de salud mental que se remonta al año 2019 y, tras el nacimiento de Oliver en mayo de 2022, se internó voluntariamente en el hospital aquejada de depresión postparto, según informaron las autoridades.

La Administración de Servicios para la Infancia de la ciudad (ACS) gestionó de manera deficiente el caso de Merdy -quien se encontraba bajo la supervisión de la agencia tras el nacimiento de Oliver-, según reveló en aquel momento una fuente familiarizada con el caso.

“El sistema no supo detectarla; se quedó en el limbo”, comentó la fuente en referencia a Merdy. «Su bebé [el menor] nació en mayo y ella fue dada de alta de los servicios del [ACS] el 15 de julio», agregó. «Alguien de la Unidad de Servicios Familiares del [ACS] la dio de alta cuando no debían haberlo hecho. Como mínimo, se le debería haber realizado un examen psicológico, y eso no se hizo».

Sus consternados familiares han descrito a Merdy como una madre amorosa que padecía una enfermedad. «No me importa lo que diga nadie. Lo que hizo fue monstruoso, pero ella misma no es un monstruo», afirmó Shamir Small, padre de Liliana, tras el funeral de su pequeña hija.

Una de cada 7 embarazadas experimenta depresión, según la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), y los síntomas pueden ocurrir durante la gestación y durar días o incluso meses después del parto, acotó ABC News.

En un caso similar, en julio de 2022 una hispana mató a sus tres niños y luego se suicidó en Connecticut. En enero de 2024 Tenia Campbell fue sentenciada a entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asfixiar a sus bebés gemelas en Long Island (NY) en 2019. También en 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (Nueva Jersey) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

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