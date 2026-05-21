NYC Parks abre vacantes temporales con salarios de hasta $22 por hora para el verano de 2026

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York abrió nuevas vacantes temporales para la temporada primavera-verano 2026, ofreciendo oportunidades laborales para personas interesadas en trabajar al aire libre, en campamentos de verano y en el mantenimiento de parques y piscinas públicas.

Las posiciones disponibles incluyen empleos con salarios de hasta $22.22 dólares por hora y, en algunos casos, no requieren experiencia previa ni estudios formales. Las vacantes estarán distribuidas en los 5 condados de la ciudad y forman parte de la preparación de NYC Parks para la temporada de mayor actividad recreativa.

Puestos disponibles para verano 2026

Entre las vacantes anunciadas destaca el puesto de City Park Worker, enfocado en el mantenimiento de parques, áreas recreativas y espacios públicos. El salario para esta posición será de $22.22 por hora y el periodo de trabajo abarcará de abril a septiembre de 2026.

Los trabajadores seleccionados deberán realizar tareas como cortar césped, limpiar instalaciones, retirar basura, podar arbustos, realizar pequeñas reparaciones y operar vehículos o equipos motorizados. También podrían trabajar en mantenimiento de baños públicos y otras instalaciones municipales.

Para aplicar a este puesto, los candidatos deben contar con una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York y estar disponibles para trabajar noches y fines de semana. NYC Parks indicó además que existe la posibilidad de obtener empleo permanente después de la temporada.

La agencia también ofrece beneficios temporales, incluyendo acumulación mensual de días de vacaciones y enfermedad, así como membresías gratuitas a centros recreativos de la ciudad.

Empleos en piscinas públicas sin experiencia previa

Otra de las oportunidades abiertas es la de City Seasonal Aide (Filter Plant Operator), con salario de $19.14 por hora. Este puesto está orientado al mantenimiento de piscinas públicas interiores y exteriores.

De acuerdo con NYC Parks, los trabajadores ayudarán en labores generales de limpieza, mantenimiento de terrenos y operación básica de sistemas de filtración y cloración de piscinas tras recibir capacitación.

Uno de los aspectos más atractivos de esta vacante es que no exige educación formal ni experiencia previa. Sin embargo, la agencia señala que los candidatos deben tener buena condición física y sentirse cómodos trabajando con productos químicos utilizados para el mantenimiento de albercas, como el cloro.

Las responsabilidades incluyen retirar nieve y basura, limpiar estructuras públicas, operar maquinaria ligera y asistir al público con información básica sobre instalaciones recreativas.

Oportunidades para trabajar en campamentos de verano

NYC Parks también anunció contrataciones para sus programas de campamento de verano dirigidos a niños de entre 6 y 13 años. Estos programas se desarrollan en 18 ubicaciones de la ciudad y ofrecen actividades deportivas, recreativas, educativas y artísticas.

Uno de los puestos disponibles es el de Summer Camp Junior Counselor, con salario de $19.14 por hora durante un periodo aproximado de 8 semanas a partir de junio de 2026.

Las personas seleccionadas deberán organizar juegos y actividades grupales, supervisar excursiones, garantizar la seguridad de los menores y mantener comunicación con directores y padres de familia.

Para este puesto tampoco existen requisitos obligatorios de experiencia o estudios, aunque NYC Parks valorará habilidades de comunicación, experiencia en deportes y certificaciones de CPR o primeros auxilios.

Consejeros de campamento con mejor salario

La ciudad también busca trabajadores para el puesto de Summer Camp Counselor, que ofrece un salario de $20.60 por hora.

En este caso sí se solicitan algunos requisitos académicos o experiencia previa. Los candidatos deben contar con diploma de preparatoria, o equivalente, y experiencia como instructor, entrenador o consejero recreativo, o bien haber completado al menos 60 créditos universitarios.

Los consejeros supervisarán actividades deportivas, excursiones y programas recreativos para niños durante el verano. Además, deberán monitorear áreas de juego, prevenir accidentes y mantener disciplina dentro de las instalaciones.

NYC Parks indicó que los empleados de temporada recibirán membresías gratuitas para centros recreativos municipales mientras dure el empleo.

Requisitos de residencia y tarifas

La agencia explicó que algunos puestos requieren residencia en la Ciudad de Nueva York dentro de los primeros 90 días posteriores a la contratación.

También pueden aplicar residentes de los condados de Nassau, Orange, Rockland, Suffolk, Putnam y Westchester en determinados casos relacionados con años previos de servicio público.

Los candidatos contratados deberán cubrir ciertas tarifas administrativas y verificaciones de antecedentes. Dependiendo del puesto, estas cuotas pueden superar los $100.

Los interesados deben enviar carta de presentación y currículum indicando el puesto y el condado de preferencia para trabajar.

Con la llegada de la temporada cálida, estas vacantes representan una oportunidad para quienes buscan empleo temporal, ingresos adicionales o experiencia laboral en actividades comunitarias y recreativas dentro de la ciudad de Nueva York.

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