¿Por qué las patrullas del municipio de Chihuahua llevan el logo del NYPD?

Lo que comenzó como una imagen viral en redes sociales terminó escalando hasta convertirse en un escándalo en México.

Las patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua capital que portan el logotipo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) junto al escudo oficial del municipio desataron una polémica nacional que ahora también abrió un debate político y legal sobre soberanía, identidad institucional y colaboración internacional en materia de seguridad.

Las fotografías de las unidades circularon masivamente durante los últimos días y provocaron sorpresa entre usuarios, periodistas y analistas. Muchos pensaron inicialmente que se trataba de una edición digital o una intervención hecha con inteligencia artificial. Sin embargo, el uso del emblema del NYPD en vehículos oficiales mexicanos es completamente real y forma parte de un convenio firmado desde 2024 entre el municipio de Chihuahua y la policía neoyorquina.

PATRULLAS CON LOGO DE NY EN CHIHUAHUA



El alcalde de la capital de Chihuahua, el panista Marco Bonilla Mendoza, defendió la colaboración con autoridades estadunidenses, incluido el Departamento de Policía de Nueva York, cuyos logotipos se utilizan en las patrullas de la… pic.twitter.com/SMTGEDaCNG — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) May 20, 2026

El convenio firmado por Marco Bonilla con el NYPD

La polémica apunta directamente al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional (PAN). Fue durante su administración cuando comenzó el programa denominado “Corporaciones Hermanas”, una iniciativa de colaboración internacional entre la Policía Municipal de Chihuahua y el NYPD.

Según el periódico La Jornada, el acuerdo fue formalizado en enero de 2024, cuando Bonilla viajó a Nueva York para reunirse con autoridades del NYPD. De acuerdo con comunicados difundidos por el municipio en ese momento, el objetivo era fortalecer la profesionalización de la corporación chihuahuense mediante asesorías, intercambio de estrategias y entrenamiento especializado.

Como parte del convenio, algunas patrullas comenzaron a portar de manera visible el escudo del NYPD junto al emblema oficial del municipio de Chihuahua y la leyenda “Corporaciones Hermanas”.

Según las autoridades municipales, el distintivo simboliza un hermanamiento operativo y técnico entre ambas corporaciones policiales. El gobierno de Bonilla sostiene que la alianza permitió fortalecer capacidades de investigación, mejorar protocolos y aumentar decomisos de armas.

Marco Bonilla (@SoyBonillaMarco), presidente municipal de Chihuahua, platicó para el Heraldo Media Group sobre las patrullas que tienen el logotió de 'New York Department'.



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¿Qué incluye el programa “Corporaciones Hermanas”?

Según el sitio Eje Central, el convenio contempla capacitación en distintas áreas consideradas prioritarias para seguridad pública. Entre ellas destacan investigación criminal, manejo de escena del crimen, operaciones tácticas especiales, inteligencia policial, seguridad urbana y protocolos de contraterrorismo.

El municipio también ha defendido que este tipo de acuerdos internacionales son comunes entre ciudades de distintos países y forman parte de mecanismos de cooperación global en materia de seguridad.

Sin embargo, la controversia no se limita únicamente al uso de los logotipos extranjeros. Chihuahua también enfrenta cuestionamientos recientes luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una nueva línea de investigación relacionada con un operativo irregular realizado por autoridades estatales en un presunto narcolaboratorio.

El caso generó fuerte atención nacional debido a reportes sobre la presunta participación de agentes de la CIA durante dicho operativo, situación que abrió interrogantes sobre posibles violaciones a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.

En ese contexto, la presencia de insignias extranjeras en patrullas oficiales adquirió una dimensión política mucho más amplia. Para críticos del gobierno municipal, el uso del logotipo del NYPD refuerza una percepción de subordinación simbólica hacia instituciones estadounidenses.

Especialistas en derecho administrativo y seguridad pública también comenzaron a discutir si una corporación mexicana puede utilizar oficialmente símbolos pertenecientes a una agencia extranjera sin afectar normas institucionales o principios de soberanía.

El convenio sigue vigente en 2026

Hasta ahora no existe información oficial que indique que el convenio “Corporaciones Hermanas” haya sido cancelado. De hecho, las patrullas con insignias del NYPD continúan circulando en Chihuahua capital en 2026 y siguen formando parte de la imagen pública de la corporación municipal.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo tanto en redes sociales como en el ámbito político nacional. Para algunos, el acuerdo representa una estrategia moderna de cooperación policial internacional. Para otros, se trata de una señal preocupante sobre la forma en que ciertas autoridades mexicanas privilegian modelos extranjeros incluso en símbolos oficiales de seguridad pública.

La controversia ya dejó algo claro: unas cuantas patrullas con un logotipo extranjero fueron suficientes para abrir una discusión nacional sobre identidad, soberanía y la relación de México con Estados Unidos.

Sheinbaum critica el uso de símbolos extranjeros

El tema tomó mayor fuerza luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada directamente durante su conferencia mañanera. La mandataria no evitó el tema y aprovechó para lanzar una crítica frontal a lo que describió como una visión política heredada de gobiernos neoliberales que, según dijo, privilegian lo extranjero sobre lo nacional.

“Es esta visión del pasado, de que lo mejor es lo que viene de fuera”, declaró Sheinbaum. “Querían asemejarse al extranjero, particularmente a EE.UU.”.

#EnLaMañanera | 🚓👀 "Vieron muchas series de televisión de esas de 'La Ley y el orden'": Sheinbaum sobre patrullas de Chihuahua con escudo de la Policía de Nueva York pic.twitter.com/njVCdGeTu1 — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) May 21, 2026

Aunque reconoció que México puede aprender de modelos internacionales en materia de seguridad, la presidenta marcó una diferencia clara entre cooperación técnica y apropiación simbólica. Para Sheinbaum, capacitarse con corporaciones extranjeras es válido, pero colocar el sello de una policía extranjera en patrullas mexicanas envía un mensaje equivocado.

“Aprender de otros modelos policiales es aceptable. Colocar el sello de una ciudad extranjera en instituciones mexicanas no lo es”, sostuvo.

La presidenta, incluso, afirmó que esta práctica refleja “clasismo y racismo hacia los propios connacionales” y cerró el tema con una frase que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”.

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