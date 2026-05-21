NYC refuerza la seguridad en El Bronx con más policías y una reorganización del NYPD

El Bronx, durante décadas asociado con la etiqueta de “zona roja” en cuanto a criminalidad, entra en este verano en el aro de una nueva estrategia policial. La acción principal consiste en la división formal del condado en la comisaría norte y sur, una reestructuración que pone fin a un modelo que por años mantuvo a todo este condado bajo un solo comando.

Mientras Manhattan, Brooklyn y Queens adoptaron hace tiempo estructuras dobles de mando para responder a sus necesidades operacionales, El Bronx continuó operando con un único liderazgo pese al aumento sostenido en llamadas de emergencia y demandas de servicios.

“Esto es un ejercicio de equidad y la única intención es que estas comunidades reciban el mismo nivel de servicio policial de calidad que todos los neoyorquinos merecen”, afirmó este miércoles la comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

La jefa policial recordó que solo el año pasado el condado de la salsa registró casi un millón de llamadas al 911, el volumen más alto de cualquier condado en la ciudad, una cifra que durante años alimentó reclamos comunitarios por mayor presencia y recursos policiales.

Pero la reorganización no es solamente administrativa. Bajo el nuevo modelo, El Bronx recibirá casi 200 policías adicionales, además de unidades especializadas dedicadas para cada nueva división territorial.

Entre los nuevos refuerzos anunciados por las autoridades municipales y estatales figuran el despliegue de escuadrones de homicidios, equipos especializados en la recolección de evidencia, unidades de seguridad vecinal, grupos enfocados en la investigación de robos y crimen vehicular, unidades de narcóticos y una mayor capacidad de supervisión y despliegue operativo.

“La criminalidad ha bajado”

Las autoridades insistieron en que el anuncio ocurre en medio de resultados alentadores y no como reacción a un deterioro de la seguridad pública.

Asimismo, el alcalde Zohram Mamdani destacó que las estadísticas de delincuencia han alcanzado mínimos históricos e incluyen una caída del 11% en los delitos en El Bronx en lo que va del año. Esto incluye una disminución del 15% en abril, mes en el que el distrito registró la cifra más baja de homicidios de su historia para un mes de abril, con tan solo cuatro casos.

“Aunque nuestra ciudad es más segura que nunca, sabemos que cuando suben las temperaturas, también aumentan los índices de violencia. Y sabemos que el fin de semana del Memorial Day ha sido históricamente testigo de repuntes delictivos año tras año. Pero el hecho de que las estadísticas cuenten una historia, no significa que debamos resignarnos a ello”, declaró el mandatario municipal.

Señaló además que NYPD ha retirado de las calles más de 1,840 armas desde principios de año, y que se han registrado mínimos históricos en tiroteos, homicidios y robos.

Tras la pandemia de COVID-19, Nueva York y particularmente El Bronx vivió un repunte severo de violencia armada.

Los años 2020, 2021 y 2022 estuvieron marcados por un aumento en homicidios, tiroteos y actividad de pandillas.

Específicamente este condado que inicia un proceso de reorganización policial alcanzó un pico de aproximadamente 130 homicidios en 2022, considerado el punto más alto de la violencia pospandémica en toda la Gran Manzana, mientras que 2025 cerró con una reducción cercana al 18%, situándose alrededor de los 97 asesinatos.

La presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson, sostuvo que la violencia armada continúa siendo un dolor cotidiano para muchas familias, pero celebró que finalmente reciban una estructura policial equivalente a la de otros condados de la ciudad.

“Por demasiado tiempo no fuimos priorizados de esta manera. Hoy damos un gran paso adelante”, acotó Gibson.

Desde El Bronx la comisionada de NYPD. Jessica Tisch al lado de la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Mamdani subrayaron que este verano no darán tregua a la delincuencia. (Foto: Michael Appleton)

2,600 oficiales más en las calles

El anuncio llega justo cuando la ciudad entra en la etapa más delicada del calendario criminal. Históricamente, el aumento de temperaturas y la mayor actividad en espacios públicos suelen coincidir con un repunte de tiroteos, conflictos callejeros y delitos violentos.

Por esa razón, la Uniformada ya activó el ‘Summer Violence Reduction Plan‘, que estará vigente hasta mediados de septiembre y contempla 72 zonas de reducción de violencia distribuidas en los cinco condados.

La estrategia incluye el despliegue de más de 2,600 oficiales uniformados, concentrados especialmente en las horas y lugares donde históricamente se disparan los incidentes violentos.

“Cuando el clima se calienta, el ritmo completo de la ciudad cambia. La gente pasa más tiempo afuera, los parques y corredores comerciales se llenan y la violencia históricamente se desplaza hacia diferentes lugares y horarios”, recordó la comisionada Tisch.

NYC en el verano:

Más policías en calles y estaciones

Refuerzo en parques y plazas

Mayor vigilancia en playas y áreas recreativas , incluida Orchard Beach

, incluida Orchard Beach Presencia policial nocturna y en horas de madrugada

Operativos contra carreras ilegales y conducción irresponsable

Despliegues especiales en zonas identificadas como focos de violencia

El dato: