Arbeloa confirma que se va del Real Madrid tras fin de temporada

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, confirmó este viernes que no continuará la próxima temporada en el cargo, a la vez que declaró que se ve “preparado para nuevos retos”.

“Sí”, contestó Arbeloa al ser cuestionado directamente sobre si podía confirmar que el de este sábado frente al Athletic Club iba a ser su último partido como entrenador del Real Madrid.

“Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo”, señaló.

Un Arbeloa que apuntó que durante sus cuatro meses en el cargo, tras llegar en sustitución de Xabi Alonso, puso al club por delante de sus propias ideas.

▪️ "Está claro que será mi último partido como entrenador del Real Madrid esta temporada…"



▪️"Ojalá sea un hasta luego".



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“La oportunidad llegó cuando llegó, no lo eliges. Para mí lo importante es cómo afrontas lo que te pasa y he intentado hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid más que en mí”, declaró.

“Yo sé cómo estaba el equipo y el vestuario cuando llegué, lo que he tenido que afrontar. Hubiese sido diferente si hubiese empezado la temporada, pero ha sido lo que me ha tocado”, continuó.

Arbeloa se desliga de ser parte del cuerpo técnico de Mourinho

José Mourinho suena como la opción más fuerte para ser el nuevo entrenador del Real Madrid, incluyendo reportes de estar asegurado por Fabrizio Romano.

Arbeloa descartó poder formar parte de su cuerpo técnico, al guardar ambos buena relación.

“De posibilidades no estoy aquí para hablar. El míster tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él. Si entrena al Real Madrid lo hará con su cuerpo técnico”, declaró.

“No estoy para dar muchos consejos. Seguro que el entrenador que vega tendrá mucha experiencia. Este año se han juntado muchas cosas, difíciles de gestionar y con mucha frustración”, valoró.

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