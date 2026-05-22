Cristiano Ronaldo repitió como atleta mejor pagado según una lista Forbes que no contó con mujeres

La prestigiosa revista Forbes publicó este 22 de mayo su esperado listado de los 50 atletas mejor pagados del mundo para el año 2026.

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo repite en la cima de la clasificación por cuarto año consecutivo, consolidando su hegemonía financiera en el deporte global tras registrar unos ingresos estimados de $300 millones de dólares.

El podio de los deportistas con mayor recaudación económica en los últimos 12 meses lo completan el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien se sitúa en la segunda posición con $170 millones de dólares, y la estrella del fútbol mundial Lionel Messi, ocupando el tercer peldaño con una facturación de $140 millones de dólares.

LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers, ostenta el cuarto lugar de la lista con ganancias de hasta $ 137,800,000, mientras que el japonés Shohei Ohtani, estrella de Los Angeles Dodgers cierra el top 5 con ganancias de más de $127 millones de dólares

Las métricas de Forbes evalúan de forma integral las ganancias por rendimiento directo en competición (salarios, bonos y premios de campo) junto a los dividendos comerciales externos (contratos de patrocinio, derechos de imagen, eventos y memorabilia).

¿Por qué no hay mujeres en el top 50?

Según el informe de la propia revista Forbes, la brecha económica frente a los atletas masculinos sigue siendo abismal, lo que explica la total ausencia femenina en la élite de los ingresos globales.

Por tercer año consecutivo, ninguna mujer logró entrar al top 50 de Forbes. Sin embargo, la tenista estadounidense Coco Gauff lidera el ranking de ingresos de deportistas mujeres con un estimado de $33 millones de dólares en 2025. Aunque es una cifra histórica, se queda a más de 20 millones del mínimo para entrar al Top 50 general, monto que ostenta el tenista Jannik Sinner con ganancias de $54.6 millones de dólares

De acuerdo con la prestigiosa publicación ,las únicas mujeres que han roto la barrera del Top 50 desde 2012 pertenecen al tenis: Serena Williams, Maria Sharapova, Li Na y Naomi Osaka, quien ostenta el récord femenino con $60 millones en 2021.

Por otro lado, Forbes argumenta que la brecha se se ensancha drásticamente en los deportes de equipo debido al volumen de ingresos por derechos televisivos que generan las ligas. Mientras la WNBA, por ejemplo, celebra un contrato de medios que promedia $281 millones de dólares anuales, la NBA opera en una dimensión astronómica de $7,000 millones de dólares al año.

Finalmente, los salarios base son incomparables: Por ejemplo, los $137.8 millones de dólares que percibió LeBron James significan 11 veces las ganancias totales de Caitlin Clark ($12.1 millones). En lo estrictamente salarial, los $52.6 millones de James minimizan los 529,000 dólares de Clark, cuyo sueldo no alcanza ni al salario mínimo de un novato de la NBA (1.3 millones).

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