Guardiola tendrá una tribuna y una estatua en su honor en el Etihad Stadium del Manchester City

El Manchester City rendirá un histórico homenaje al español Pep Guardiola tras confirmarse este viernes su salida definitiva de la entidad al término de la presente temporada. La directiva del club citizen anunció que bautizará la tribuna norte del Etihad Stadium con el nombre del estratega español, además de erigir una estatua en los alrededores del recinto para inmortalizar el legado del técnico más laureado y transformador de su historia.

El anuncio del homenaje coincide con la emotiva rueda de prensa en la que Guardiola, de 55 años, hizo oficial que cerrará su ciclo de una década en el banquillo de Mánchester tras el partido de este domingo frente al Aston Villa.

“Lo dije hace tiempo, que el Manchester City tiene a la mejor gente a su disposición, dentro y fuera del campo. Durante los últimos diez años, Pep ha sido la personificación de esa ambición (…) Ha dejado una huella imborrable en el ADN del club. Una que va más allá de todos los títulos que ha ganado. Tiene toda mi gratitud y de la familia del City, una familia de la que siempre formará parte”, dijo el jeque Mansour, dueño del equipo inglés.

Por su parte, el presidente Khaldoon Al Mubarak, aseguró que “la tribuna y la estatua asegurarán que el legado de Pep esté siempre en este club, en la ciudad de Mánchester y en el fútbol inglés”.

Un leyenda en Manchester

Durante sus diez temporadas al frente del proyecto, el preparador de catalán transformó las estructuras del fútbol inglés, conquistando una impresionante vitrina de 20 títulos que incluye seis coronas de la Premier League y la primera UEFA Champions League en la historia de la institución, ganada en 2023.

La remodelada tribuna norte, que reabrirá sus puertas precisamente este fin de semana tras una ampliación que añade más de 7,000 nuevas localidades, llevará el apellido familiar del entrenador, un gesto que ha dejado “sin palabras” al propio Pep. Por su parte, la futura escultura compartirá espacio con las ya existentes de otras leyendas de esta era dorada como Vincent Kompany, David Silva y Sergio el ‘Kun’ Agüero.

Aunque Guardiola ha revelado que planea tomarse un año sabático alejado de la alta competencia de los banquillos, el Manchester City ha confirmado que el catalán no se desvinculará del todo de la organización, ya que pasará a ejercer un rol institucional como embajador global del City Football Group.

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