Aerolíneas Argentinas presentó avión oficial de la selección en honor a Messi

Aerolíneas Argentinas presentó este viernes el avión oficial que trasladará a la selección argentina de fútbol hacia el Mundial 2026.

En un acto celebrado en el hangar 5 del aeropuerto internacional de Ezeiza, la aerolínea estatal reveló el diseño del bautizado como el “avión más argentino del mundo”, una intervención conmemorativa que rinde tributo al combinado nacional y a su capitán Lionel Messi.

El diseño de la aeronave destaca por incorporar de forma protagónica la camiseta número ’10’ del astro argentino en la zona de la cola, un detalle que la compañía define como “una representación simbólica del liderazgo y la conducción del equipo, asociado al timón que guía el rumbo”.

Asimismo, los motores lucen la icónica cinta de capitán y el fuselaje exhibe con orgullo las tres estrellas doradas que conmemoran las copas del mundo obtenidas por la albiceleste en 1978, 1986 y Qatar 2022. Según la aerolínea, el minucioso proceso de pintura y personalización se completó en apenas cuatro días.

Con el objetivo de movilizar a la masa de aficionados de cara a la cita norteamericana, Aerolíneas Argentinas anunció una programación de vuelos especiales directos hacia Kansas City y Dallas, las sedes en los Estados Unidos donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará sus partidos correspondientes a la fase de grupos.

Adicionalmente, la empresa estatal reforzará de manera significativa su conectividad con Miami, estableciendo frecuencias diarias tanto diurnas como nocturnas desde Buenos Aires.

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