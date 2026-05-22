¿Dónde y cuándo realizarán los próximos eventos de “NYCHA en tu vecindario”?

La Alcaldía de Nueva York y la Autoridad de Vivienda de la ciudad anunciaron las próximas fechas de la serie de foros comunitarios “NYCHA en tu vecindario”, una iniciativa impulsada para acercar servicios y atención directa a los residentes de vivienda pública.

De acuerdo con el calendario publicado por la ciudad, los próximos encuentros se realizarán en Brooklyn y Manhattan durante junio y permitirán a los inquilinos plantear diversos problemas.

El próximo foro en Brooklyn se llevará a cabo el 3 de junio en el Van Dyke Community Center, ubicado en 392 Blake Avenue, Brooklyn, NY 11212. La actividad se desarrollará entre las 6:30 de la tarde y las 8:30 de la noches, aunque las puertas abrirán media hora antes.

Posteriormente, el evento en Manhattan se realizará el 17 de junio en el Ethel Battle Velez Community Center, situado en 1833 Lexington Avenue, New York, NY 10029. El horario también será de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, e igualmente comenzará más temprano.

La ciudad informó que habrá servicios de interpretación en español, mandarín, cantonés, ruso y lenguaje de señas estadounidense. Además, debido a la capacidad limitada, será obligatorio registrarse previamente a través del portal oficial de NYCHA.

Durante los foros, empleados de NYCHA instalarán mesas de atención para orientar a los residentes sobre reparaciones en apartamentos, problemas de arrendamiento, presencia de moho o plomo, calefacción, control de plagas y basura, seguridad pública y proyectos de modernización.

También participarán representantes de agencias municipales como la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Salud e Higiene Mental, el Departamento para la Tercera Edad y el Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario.

El lanzamiento de la iniciativa ocurrió el 20 de mayo en el Classic Community Center de Melrose, en El Bronx. Reportó Bronx Times que cerca de 400 residentes se registraron para asistir al primer encuentro, donde expresaron sus preocupaciones a altos funcionarios de la ciudad.

El medio señaló que los asistentes discutieron problemas persistentes en los complejos de NYCHA, incluyendo ascensores dañados, falta de calefacción y agua caliente, plagas, filtraciones, moho y deterioro estructural.

Aunque el alcalde Mamdani no acudió al evento, sí participaron figuras como la directora ejecutiva de NYCHA, Lisa Bova-Haitt; la directora de operaciones Eva Trimble; y la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg.

Durante la jornada, Bova-Haitt destacó las inversiones destinadas a la vivienda pública bajo la administración actual, incluyendo $500 millones de dólares para renovaciones y #256 millones para restauración de apartamentos y ocupación de unidades vacías.

De acuerdo con Bronx Times, uno de los temas más debatidos entre los residentes fue el programa federal PACT, mediante el cual NYCHA mantiene la propiedad de los edificios pero delega la administración y reparaciones a operadores privados bajo el esquema de la Sección 8.

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