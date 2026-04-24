El Congreso de EE.UU. aprueba paquete de vivienda mientras el alquiler ya supera los $2,000 al mes

El alquiler promedio nacional ronda los $1,700 al mes, pero en estados y ciudades caros como Nueva York, Massachusetts o California puede superar con facilidad los $2,000 y llevarse más del 40% del ingreso familiar, según datos recientes de mercado. Esta condición provoca que millones de hogares estén pagando la vivienda con dinero que debería destinarse a otros rubros prioritarios como comida, transporte y salud.



Para contener este problema, el Congreso ha aprobado en este año un paquete de vivienda para aumentar la oferta a precios asequibles y frenar abusos en el mercado de renta, en medio de un déficit estimado de 4 millones de viviendas. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, que destina una mayor proporción de sus ingresos a la renta, este paquete podría definir si pueden mantenerse en sus hogares actuales o bien mudarse más lejos a lugares más baratos.



La Ley del Siglo XXI para la Vivienda (21st Century ROAD to Housing Act) es un proyecto bipartidista que busca aumentar la oferta de casas y frenar los abusos en el mercado de alquiler y ha sido calificada como el mayor paquete de reforma de vivienda en tres décadas.

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La preocupante falta de vivienda: faltan más de 4 millones de casas en el país

El problema de fondo es la falta de casas, no solo el precio cada vez más elevado. Según el Housing Supply Gap Report 2026 de Realtor.com, el déficit habitacional en EE.UU. alcanzó 4.03 millones de viviendas en 2025, el nivel más alto desde que se tiene registro.



El reporte señala que la escasez es especialmente aguda en el sur y noreste del país, donde la demanda supera con creces la construcción de nuevas viviendas.



El impacto también es generacional: 1.8 millones de millennials y de la Generación Z no han podido acceder a un hogar porque no alcanzan los precios actuales ni como sus potenciales inquilinos ni como compradores.



Sin embargo, si la construcción se acelerara un 50% respecto al ritmo de 2025, eliminar ese déficit acumulado tomaría al menos siete años, de acuerdo con las proyecciones de Realtor.com.

¿Qué mejoras incluye la Ley del Siglo XXI para la Vivienda?

El 12 de marzo de 2026, el Senado aprobó la 21st Century ROAD to Housing Act con una votación de 89 a 10. Previamente, la Cámara de Representantes ya había respaldado su propia versión el 9 de febrero, con 390 votos a favor y solo 9 en contra. Actualmente, ambas cámaras negocian el texto final antes de enviarlo al presidente Donald Trump, quien ha indicado que apoya la iniciativa, para su publicación.

Con más de 40 disposiciones, la ley propone en términos generales:

Eliminar trabas regulatorias y agilizar algunos procesos de revisión ambiental para acelerar proyectos de vivienda

y agilizar algunos procesos de revisión ambiental para acelerar proyectos de vivienda Crear un fondo de $200 millones para innovación habitacional dirigido a ciudades y condados que aumenten su oferta de vivienda

dirigido a ciudades y condados que aumenten su oferta de vivienda Restringir la compra de casas unifamiliares por grandes fondos de inversión con más de 350 propiedades y obligarlos a vender ciertas unidades a familias después de siete años

por grandes fondos de inversión con más de 350 propiedades y obligarlos a vender ciertas unidades a familias después de siete años Relanzar el programa HOME y ampliar subsidios para reparación de vivienda asequible.

y ampliar subsidios para reparación de vivienda asequible. Actualizar los límites de préstamos de la FHA para construir y financiar inmuebles multifamiliares

El objetivo de todas estas disposiciones es una mayor disponibilidad de unidades y que una parte de ellas sea realmente accesible para familias de ingresos medios y bajos en todo el país.

¿Por qué los hispanos sienten más el peso del alquiler?

Estas medidas son particularmente importantes para la comunidad hispana en el país, ya que son uno de los grupos más afectados por la crisis de vivienda.

La Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos (NLIHC) calcula que el país tiene un déficit de 7.2 millones de viviendas accesibles para inquilinos de bajos ingresos en todo el país, un segmento donde los hispanos, en muchos casos, gastan más del 30% y hasta más del 50% de sus ingresos solo en renta.



El Centro Conjunto de Estudios de Vivienda (JCHS) de Harvard ha señalado que los inquilinos afroamericanos e hispanos son los sectores sociales más afectados por rentas excesivas y viven en unidades en malas condiciones o con problemas de mantenimiento. En ciudades como Miami o Los Ángeles, estudios locales muestran que el alquiler promedio para un hogar latino supera con facilidad la barrera considerada como “zona de estrés” habitacional.



Por ello, cada aumento de renta significa sacrificar otros gastos básicos: comida, medicinas, transporte o el envío de remesas a sus familias en sus países de origen.

El detalle clave: limitar a los acaparadores y detener el aumento de precios

Uno de los puntos más polémicos del paquete es la disposición que limita la compra de casas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales, al mismo tiempo que exige que ciertos inmuebles de alquiler se vendan a familias después de siete años. Su objetivo es evitar que fondos gigantes sigan acaparando barrios completos y encareciendo los precios.



Sin embargo, algunos analistas temen que esta medida genere el efecto contrario y detenga la construcción de unidades de alquiler a precios relativamente accesibles.



David Dworkin, presidente de la National Housing Conference, advirtió que “las disposiciones que podrían limitar la capacidad de los inversionistas para construir decenas de miles de unidades de alquiler anualmente tendrán que ser resueltas por la Cámara”. Si esas unidades no se construyen, la escasez se mantiene y los precios difícilmente bajan.

Los alquileres bajan, pero siguen altos

Una pequeña señal de alivio es que los precios de alquiler están comenzando a bajar, pero todavía de manera sutil. Según el Rental Report de enero de 2026 de Realtor.com, los alquileres en los 50 mayores mercados del país acumulan 29 meses seguidos a la baja de manera interanual. En enero, el alquiler promedio fue de $1,672 mensuales, $26 menos que un año antes.



Sin embargo, ese mismo informe advierte que el precio actual todavía es 15.2% más alto que antes de la pandemia (enero de 2020). Por ello, para muchas familias hispanas con problemas económicos, esta reducción todavía no compensa los aumentos acumulados de los últimos años.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ley de vivienda y el costo de rentar en EE.UU.

¿Qué es la 21st Century ROAD to Housing Act y cómo va el proceso?

Es el mayor paquete de vivienda asequible aprobado en décadas. El Senado la avaló el 12 de marzo de 2026 y la Cámara lo hizo en febrero. Ambas cámaras negocian el texto final para enviarlo al presidente.



¿Cuántas viviendas faltan en Estados Unidos para cubrir la demanda?

Realtor.com estima un déficit de 4.03 millones de viviendas en 2025. La NLIHC calcula un faltante de 7.2 millones de unidades de vivienda accesible para familias de bajos ingresos.



¿Bajarán los alquileres si esta ley se formaliza?

Los expertos señalan que no habrá un impacto inmediato, ya que cerrar el déficit podría tardar al menos 7 años, y una rebaja de precios dependerá de cuántas unidades se construyan y dónde.



¿Por qué la ley es especialmente relevante para los hispanos?

Porque los latinos tienen menor tasa de propiedad de vivienda y una mayor proporción paga alquiler en mercados caros, por lo que son más vulnerables a aumentos de precio y traslado.

Conclusión

Mientras la 21st Century ROAD to Housing Act avanza, los alquileres siguen consumiendo una parte desproporcionada del ingreso de millones de familias, especialmente las hispanas. La pregunta que persiste es si el paquete final será lo suficientemente fuerte y rápido como para cerrar una brecha que lleva años creciendo.



Para las familias que destinan casi la mitad del sueldo a pagar renta, el resultado de esta negociación puede significar la diferencia entre seguir en su comunidad o tener que empezar de cero en otro lugar más lejano y con menores servicios.

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