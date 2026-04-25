Construir en EE.UU. ya cuesta hasta $10,900 más por aranceles a China y la renta sigue subiendo

Construir una vivienda en EE.UU. ya puede costar hasta $10,900 más que hace unos meses, y ese aumento no aplica solo a las constructoras, también impacta en la renta que pagan millones de familias.

¿Por qué los aranceles a China ya están encareciendo la vivienda?

Este incremento está ligado a los aranceles a productos importados desde China, que han encarecido el costo de materiales clave para la construcción: acero, aluminio, cableado y componentes prefabricados. Los precios de estos materiales han subido 3% respecto al año anterior, según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), ya que el 27% de estos materiales proviene de China.

Los precios más altos se han trasladado directamente al precio final de las viviendas.

Esto se debe a que los desarrolladores pagan más por construir y, para compensarlo, elevan los precios al momento de vender o rentar. En algunos proyectos, el aumento alcanza hasta $10,900 adicionales por unidad, dependiendo del tipo de construcción y los materiales utilizados.

Pero eso no es todo, ante una menor oferta de vivienda accesible y costos más altos, los inquilinos también están absorbiendo parte del aumento a través de rentas más elevadas, en un contexto donde el costo de vida ya presiona a millones de hogares en Estados Unidos, donde unos 44 millones de hispanos destinan una parte importante de sus presupuestos al pago de vivienda.

El eslabón más costoso: desde China a tu factura de renta

Según Robert Dietz, economista en jefe de la NAHB, los precios de las molduras y remates metálicos se dispararon 45% en el último año, encareciendo el costo de las ventanas en proyectos residenciales. La madera también subió 8% en el mismo período, y el aluminio acumula incrementos ligados a los aranceles con China, que en algún momento del año pasado llegaron hasta un 145%.

El efecto no es inmediato, pero sí es acumulativo. Cuando construir un edificio de apartamentos se encarece, los desarrolladores construyen menos y reducen la oferta de unidades disponibles. Esto permite que los propietarios tengan menos incentivos para mantener rentas competitivas.

“Los aranceles encarecerán la construcción de apartamentos. Eso podría restringir aún más la oferta de vivienda y provocar un aumento en las rentas”, señaló Chen Zhao, directora de investigación económica de Redfin, en abril de 2025.

Los números detrás del encarecimiento

Los datos disponibles al 25 de abril de 2026 dibujan un panorama concreto:

Los materiales de construcción en EE.UU. cuestan en promedio 40% más que en diciembre de 2020, según la NAHB

que en diciembre de 2020, según la NAHB Los aranceles actuales añaden entre $9,200 y $10,900 al costo de construir una vivienda unifamiliar promedio, de acuerdo con la encuesta NAHB/Wells Fargo de abril de 2025

al costo de construir una vivienda unifamiliar promedio, de acuerdo con la encuesta NAHB/Wells Fargo de abril de 2025 Un estudio de John Burns Real Estate Consulting estimó que en el escenario más pesimista el impacto podría alcanzar $12,800 por vivienda

El inicio de nuevas construcciones residenciales cayó 18% en lo que va de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según datos de USPollingData

respecto al mismo período del año anterior, según datos de USPollingData Los permisos de construcción bajaron 20% en el mismo período

en el mismo período Los costos de materiales para construcción comercial y residencial subieron 6% respecto a la línea base de 2024, según Cushman & Wakefield

Cada punto porcentual de costo adicional que un constructor no puede absorber termina trasladándose al precio de venta o al precio del alquiler.

¿Por qué los aranceles a China son la pieza central del problema?

China es el principal proveedor de materiales de construcción a EE.UU., con el 27% del total, seguida de México con 11% y Canadá con 8%, según datos de la NAHB.

Lo que complica la situación es que muchos de los productos que provienen de China no tienen sustitutos inmediatos en el mercado doméstico: electrodomésticos, accesorios de plomería, vidrio, herrajes y componentes eléctricos.

Cuando los aranceles escalaron a 145% en el pico de 2025, algunos constructores buscaron alternativas en Vietnam, pero sus productos también recibieron un arancel de 46%, dejando sin opciones al sector.

La tregua comercial anunciada en mayo de 2025, que redujo temporalmente los aranceles a China del 145% al 30%, alivió parcialmente la presión, pero los constructores advirtieron que esa pausa no garantizaría una estabilidad a largo plazo.

“Instamos a la administración a obtener acuerdos comerciales justos y equitativos con otras naciones, para eliminar los aranceles que actualmente dañan las cadenas de suministro de materiales de construcción”, indicó Buddy Hughes, presidente de la NAHB en mayo de 2025, de acuerdo con Realtor.com.

El inquilino paga la cuenta de los aranceles

El impacto de los aranceles en el mercado de alquiler ya estaba proyectado desde finales de 2025. Redfin estimó en diciembre que las rentas subirían entre 2% y 3% a nivel nacional en 2026, a causa de la caída en la construcción de nuevos apartamentos y el aumento de la demanda de gente que prefiere alquilar antes que comprar, ante los altos costos.

En áreas metropolitanas con alta concentración de población hispana, el efecto puede ser mayor. Los permisos de construcción se han reducido en mercados donde el costo del suelo ya era elevado.

“Los aranceles también podrían elevar la demanda de alquiler al aumentar las dudas sobre la compra de vivienda. La volatilidad en los mercados financieros ya ha generado precios más altos para bienes y servicios, y mayor desempleo”, afirmó Zhao, de Redfin.

Como consecuencia, una familia que hoy paga $1,600 al mes y enfrenta un incremento del 3% en su próximo contrato tendría que destinar $48 dólares más al mes.

Importar directo desde China, una alternativa más económica

Ante el encarecimiento de los materiales de construcción, CNN documentó que algunos constructores estadounidenses han comenzado a importar directamente desde proveedores chinos, eliminando intermediarios como Home Depot o a otros contratistas locales.

La estrategia puede ser más económica, pero tiene riesgos reales: aranceles fluctuantes que pueden cambiar en semanas, tiempos de espera prolongados, y la imposibilidad de gestionar devoluciones o reparaciones a miles de kilómetros de distancia. El propio importador explicó al medio estadounidense que, “con pedidos de esta magnitud, algo inevitablemente saldrá mal”.

Además, para la mayoría de las familias hispanas, que no cuentan con el capital ni los recursos para gestionar importaciones de esa escala, la opción no es viable. Terminan absorbiendo el costo adicional, ya sea como compradores de vivienda nueva o como inquilinos con rentas más altas.

Por ello, lo mejor que pueden hacer las familias en este momento es anticiparse: revisar contratos de arrendamiento antes de que venzan, explorar programas de asistencia de vivienda del gobierno y entender por qué su renta podría subir en los próximos meses.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los aranceles a China para materiales de construcción

¿Por qué los aranceles a China afectan el precio del alquiler en EE.UU.?

Porque el 27% de los materiales usados en construcción residencial proviene de China. Cuando esos materiales se encarecen, construir nuevos apartamentos cuesta más y se reducen los proyectos.

¿Cuánto aumentó construir una casa nueva en EE.UU. por los aranceles en 2026?

Según la NAHB, los aranceles vigentes añaden entre $9,200 y $10,900 al costo promedio de una vivienda unifamiliar nueva, pero el impacto puede ser de hasta $12,800 por unidad.

¿Qué materiales de construcción vienen de China y están sujetos a aranceles?

Principalmente: electrodomésticos, herrajes, accesorios de plomería, vidrio, aluminio, componentes eléctricos, molduras metálicas y contrachapado.

¿Cuánto podrían subir las rentas en EE.UU. en 2026?

Redfin proyecta un alza de entre 2% y 3% a nivel nacional en 2026, aunque en algunas ciudades con alta demanda y poca construcción nueva el incremento podría ser mayor.

¿Hay algo que los inquilinos puedan hacer para protegerse de estos aumentos?

Sí. Negociar nuevos contratos de arrendamiento con anticipación, antes de que venzan los vigentes, solicitar contratos de más de un año para fijar el precio y consultar si califican para programas de asistencia de vivienda locales o estatales.

Conclusión

Los aranceles son el mecanismo por el que el precio de una ventana fabricada en Shanghai termina encareciendo cuánto paga una familia hispana por el alquiler de su vivienda en Nueva York, Houston, Chicago o Los Ángeles. La cadena es larga pero clara: menos construcción, menos oferta y más presión sobre los inquilinos que ya destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda.

Lo que viene dependerá de cómo evolucionen las negociaciones comerciales con China. Pero mientras persista la incertidumbre arancelaria, los constructores seguirán frenando proyectos e impactarán en los contratos de arrendamiento de millones de familias. Esta es una presión que todavía no ha mostrado su peor cara.

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