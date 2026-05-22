Gaby Espino reunió a Cristóbal Lander y Jencarlos Canela en la graduación de su hija

Gaby Espino demostró que sí es posible compartir con las personas que han sido importantes en su vida, especialmente si se trata de su hija, Oriana Lander, quien vivió la misa por su graduación de preparatoria.

La velada reunió a su papá, Cristóbal Lander, y Jencarlos Canela, expareja de la actriz, y quien ha sido un apoyo esencial para ella desde hace años.

Gaby compartió un video en el que dejó ver la mezcla de emociones que sintió. Allí contó que había dejado escapar varias lágrimas durante el servicio religioso y lo dijo con una sinceridad que conectó enseguida con sus seguidores.

En sus stories también publicó una imagen de Oriana posando junto a dos amigas, las tres con la toga clásica que identifica a los recién graduados.

La cena que selló el momento

Tras la ceremonia, la familia se reunió en Yamashiro Miami, un espacio japonés muy frecuentado en la Miami. Allí, Oriana posó con quienes han sido sus pilares, y la fotografía terminó mostrando una convivencia cercana y respetuosa.

Cristóbal Lander publicó esa misma imagen en su perfil y escribió: “La princesa de todos”. El cariño hacia la festejada también llegó de parte de Paula Bevilacqua, esposa de Lander, quien añadió: “Te amamos muñeca de la casa ❤️”.

Oriana, de 17 años, eligió un minivestido blanco con escote halter para la ocasión. Gaby Espino apostó por un diseño azul cielo con tirantes y escote en v, mientras que Lander prefirió un conjunto en negro. Canela, por su parte, apareció en tonos crema, con un jersey tejido y una gorra, fiel a su estilo relajado.

La respuesta del público no tardó en aparecer y en el post se leyó un comentario que resumió el momento: “Cuando la gente ama a los hijos de verdad deja a un lado su ego. Esto se llama madurez”.

El futuro de Oriana

Mientras disfruta de este cierre de etapa, la joven ya se prepara para lo que viene. En su biografía de Instagram añadió la cuenta de la University of Miami, lo que apunta a que estudiará allí a partir del otoño. Aunque no estará lejos del hogar materno, Gaby reconoce que el cambio la tiene removida.

Hace unos meses, ambas visitaron distintas opciones académicas y la actriz admitió sentirse sorprendida por la rapidez con la que habían pasado los años: “Yo no puedo creer el lugar en donde estoy… ¡Cómo pasa el tiempo! Estoy en una de las posibles universidades en donde va a estudiar mi hija”, confesó conmovida. Después añadió: “Estoy feliz por ella, pero estoy que me muero. Ya es grande y ya se me va a la universidad”.

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