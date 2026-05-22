Estilista de Fátima Bosch fue arrestado en Cannes por agresión física a una reina de belleza

La estadía de Andrea Del Val en la Riviera Francesa terminó marcada por un episodio que ella misma describió como doloroso y humillante. La Miss Venezuela Global 2025 ofreció una entrevista a la periodista Kerly Ruiz para hablar, con detalle, de lo que ocurrió el 20 de mayo en Cannes, donde el estilista de Fátima Bosch, Giovanni Laguna, fue arrestado tras un altercado en su apartamento.

Según Del Val, la relación profesional entre ambos ya venía desgastada. Recordó que las tensiones surgieron años atrás, cuando participó en un certamen y recibió una exigencia económica del estilista: “Él y yo teníamos mucho tiempo teniendo problemas. Desde que yo participé en un concurso de belleza, él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar”, relató en el programa “¡Siéntese Quien Pueda!”.

Las acusaciones de la modelo

La modelo señaló que los desencuentros reaparecieron justo antes del festival. Aseguró que, aunque Laguna le escribió para coordinar su llegada, las cosas tomaron un rumbo inesperado: “Como yo no le di ese dinero, él saboteó todo mi concurso. Tengo cuatro años asistiendo a Cannes. Él me escribió: ‘Por favor, avísame cuando llegues a Cannes, yo estoy acá’ y yo le puse ‘Ok’. ¿Pero qué hace él? Ve con quien yo estoy compartiendo el apartamento y le ofrece su servicio a una chica que viene aquí conmigo diciendo que yo soy una loca, una estúpida y salí de mi habitación”, explicó.

Del Val comentó que, tras preguntarle directamente al estilista por sus palabras, la situación escaló: “Le dije: ‘¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara, en mi casa?, te agradezco que te vayas’ y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar“.

Me empezó a insultar, a amenazar y por eso es que yo decidí grabarlo" Andrea Del Val – Reina de belleza

La exreina de belleza sostuvo que el enfrentamiento se volvió físico: “¿Qué ha hecho? Me tumbó el teléfono y me ha golpeado (…) Estoy sentada allá, se abalanza encima de mí y me agarra. Me empieza a pegar con su teléfono en la cabeza”, aseguró, visiblemente afectada.

La intervención policial y la respuesta del estilista

Andrea Del Val explicó que fue gracias a un amigo que logró contactar a las autoridades: “Mi amigo llamó y llegó la policía inmediatamente. Se lo llevaron esposado. Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón (echarle ganas), intentar hacer las cosas bien”, dijo mientras intentaba contener el llanto.

Por su parte, Laguna, conocido por su trabajo con Fátima Bosh, negó los señalamientos. En un video publicado en su cuenta de Instagram, afirmó: “Yo nunca la golpeé”. También aseguró tener su propia versión del encuentro y rechazó la historia de la modelo.

“Yo me voy encima de ella y no fue a pegarle. Yo me voy encima de ella a quitarle el teléfono. Yo admito que yo quería partir el teléfono para que ella no difundiera esos videos”, aseguró. “Yo nunca nunca le toqué un dedo a ella”, insistió.

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