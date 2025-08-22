Gaby Espino se enfrenta a entrenador que la critica: ‘No me nombres más’

La actriz venezolana Gaby Espino se mostró muy molesta con Luis Ojeda, también conocido como el entrenador de las estrellas, quien la ha criticado por promocionar un gel de paprika que, según asegura, ayuda a quemar grasa en el cuerpo.

En un video que compartió el experto en fitness, la artista le dijo: “Te encanta nombrarme, ¿será por eso que te salgo en el feed? Baby no me nombres más y sigue con lo tuyo que yo no me meto contigo. Pero bueno ya veo que esa es la forma que usas para crecer tus redes. Bendiciones”.

En el material, Luis Ojeda criticaba a la venezolana por la promoción de estos productos: “Yo no sé por qué me sigue saliendo Gaby Espino, me sale en los feed. ¿Qué podemos decirle a la celulitis?… No hay una cabrona crema que te quite la celulitis”.

Todo esto ha causado mucha controversia en redes sociales, pues muchos consideran que la artista no se debería prestar para este tipo de promociones.

“Dieta con bajo déficit calórico, eliminar el azúcar refinada, tomar mucha agua y entrar fuerte por los menos 5 veces a la semana eso sí arde”, “Yo la usé por 5 meses y no me funcionó, tuve efectos segundarios como hipopigmentación que es la pérdida de color en la piel, atrofia de la piel que es adelgazamiento y me dieron estrías en las zonas donde me la puse, no recomiendo usarlo”, escribieron algunos usuarios.

Otros escribieron: “Yo sí amo a este tipo y decir la verdad alguno les puede molestar, pero todo lo que habla tiene coherencia”, “Yo como venezolana me da cólera ver a esta tipa creando falsas expectativas. ¡Negocios piramidales, haciendo dinero a costilla de personas ingenuas que creen en estas estafas! Qué pena de verdad. Nunca hago hate, pero es que esta se pasa. Hasta la dejé de seguir con el gel de paprika”.

