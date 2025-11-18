Jencarlos Canela comparte la propuesta de matrimonio que le hizo a su novia

Jencarlos Canela compartió a través de su cuenta de Instagram un tierno momento, ya que dio un nuevo paso en su relación sentimental con la tenista Olivia Elliott. El pasado fin de semana, le pidió matrimonio en un momento muy especial, tal y como lo fue con un atardecer de fondo. Pues él hizo público un video donde mostró cómo fue la ocasión en la que decidió pedirle a ella que se convirtiera en su esposa.

“Este momento comenzó con una carta que le pedí que leyera mientras miraba la puesta de sol, reminiscencia del mismo momento en que nuestra relación se hizo oficial hace muchos atardeceres. Mientras ella leía, esta canción que ha tenido tanto significado para nosotros sonaba de fondo. Estas fueron las palabras que sostuvo en sus manos justo antes de darse la vuelta y me honró diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, escribió.

El cantante mencionó que desde el momento en que ella llegó, su vida cambió y va más allá de lo físico y la atracción, ya que cuando los momentos se tornaban más complejos, las cosas estaban se terminaban viendo más sencillas gracias a su compañía, y que aunque no siempre estén de acuerdo, el amor prevalece entre ellos.

“Oye, mi amor, desde que llegaste a mi vida, algo cambió. No solo conocí a alguien hermoso, conocí a alguien que hizo que las partes más difíciles de la vida se sintieran fáciles. Contigo, hasta mis tormentas tienen paz. Incluso los desafíos sienten que valen la pena. Me has mostrado lo que realmente significa sociedad, no perfección, sino presencia. No siempre de acuerdo, pero siempre amor”, dice el mensaje.

El también actor no finalizó su carta abierta sin antes mencionar que se siente bien con todo lo que ella es a su lado: “Hemos pasado por mucho juntos, y a través de todo, una cosa se ha vuelto más clara cada día… No quiero enfrentar una sola cosa en esta vida sin ti a mi lado. Te amo por lo que eres, completamente, sin disculpas, perfectamente imperfecta. Acepto cada parte de ti”.

Uno de los mensajes que más causó impresión fue el de Gaby Espino, quien es madre de su hijo. Sin embargo, ellos siempre han demostrado lo maduros que son y la sana relación que llevan por la familia que tienen: “¡Felicidades! Les deseo lo más hermoso del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. ¡Que sean muy, muy felices siempre! Los quiero“.

