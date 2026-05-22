Revelan imágenes del arresto de Britney Spears

El pasado 4 de marzo, la cantante Britney Spears fue arrestada tras conducir bajo los efectos del alcohol. No obstante, recientemente fue que salieron a la luz las imágenes de cómo fue su encuentro con la ley, donde inicialmente había negado ingerir o consumir cualquier tipo de sustancias ilícitas.

Esa situación la llevó a estar detenida y, posteriormente, fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional con distintas exigencias que deben tener un estricto cumplimiento para ayudarla en su rehabilitación, según mencionó el juez de su caso luego de la audiencia: “Uno de los puntos clave de la resolución de esta mañana fue garantizar que la Sra. Spears continúe con su tratamiento para la salud mental y el abuso de sustancias. La apoyamos plenamente en este proceso”.

Así fue cómo arrestaron a Britney Spears

Dos agentes policiales fueron hasta el condado de Ventura, California, tras recibir informes de un automóvil BMW que iba trasladándose a alta velocidad y de manera errática, siendo este el carro de la “Princesa del pop”.

Tras tres minutos de insistencia en la vía, finalmente la artista accedió a detener su vehículo y en primera instancia sonaba desafiante ante los agentes, de acuerdo a las evidencias que se divisan y ratificado después en el informe compartido por uno de los policías. “Su estado de ánimo pasó de ser desafiante y agitado a extravagante y complaciente”.

Aunado a eso, declararon que en ocasiones Spears hablaba con acento británico, conductas que levantaron más sospechas de las que ya había con el olor a alcohol que salía de su auto, de acuerdo a lo que indicó el agente.

Después de insistir en que todo estaba bajo control, Britney cedió e incluso invitó a los agentes a su casa antes de que le realizaran la prueba de alcohol para luego esposarla y llevarla detenida. “Te prepararé comida, lasaña o lo que quieras”, dijo, según The Times. “Tengo piscina”.

El abogado de la cantante, Michael Goldstein, se limitó a dar declaraciones y solamente dejó claro que su clienta “tiene la intención de cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía del Condado de Ventura”.