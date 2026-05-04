Britney Spears se declara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears evitó la cárcel al declararse culpable de manejo imprudente ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura, California. Britney Spears fue detenida el pasado 4 de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, decidió que Spears deberá cumplir 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido. También se le impuso una multa de $571 dólares y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

Su abogado, Michael A. Goldstein, asistió a la audiencia en lugar de la cantante. Goldstein aceptó un acuerdo, en nombre de la artista, conocido como “wet reckless”, una figura de cargo reducido habitual en casos de infractores por primera vez con niveles bajos de alcohol en sangre y sin accidentes ni lesiones.

Su representante aseguró que el incidente fue “completamente inexcusable” y que “con suerte este puede ser el primer paso en un cambio largamente esperado que necesita ocurrir en la vida de Britney”.

Cinco semanas después de su detención, la cantante de “Baby One More Time” ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal .

“Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que Britney necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para garantizar su bienestar y éxito”, dice el comunicado emitido por un representante a la revista People.

El pasado 30 de abril, La Fiscalía acusó formalmente a la cantante de un cargo de delito menor por “conducir bajo la influencia de alcohol y drogas”, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.

Tras la audiencia, El fiscal del Condado de Ventura, Erik Nasarenko, declaró ante la prensa sobre las condiciones impuestas a la artista.

“Uno de los componentes clave de la resolución de esta mañana fue asegurarnos de que la señora Spears continuara con su régimen de salud mental y de abuso de sustancias”, sostuvo Nasarenko en declaraciones recogidas por Page Six.

Asimismo, señaló que no se considera ningún tipo de trato especial para la estrella pop. “Ya sea una cantante famosa o una maestra de escuela, queremos lo mismo para cada infractor por primera vez en el Condado de Ventura”, añadió el fiscal.

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