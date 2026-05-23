Alain Prost, leyenda de Fórmula 1, herido en un violento asalto a su casa en Suiza

En pleno fin de semana de carreras en la Fórmula 1, con la cita anual en Canadá en el foco, salió a la luz otra noticia relacionada con el mundo del automovilismo. Y es que la leyenda de la Fórmula 1, Alain Prost, tetracampeón en la categoría, sufrió un violento asalto en su casa de Suiza.

El robo por parte de un grupo de ladrones se produjo en la vivienda de Prost en Nyon. Tal y como apunta el medio local ‘Blick’, el expiloto, poseedor de 51 victorias en el ‘Gran Circo’, se encontraba junto a su familia durante el asalto.

Su hijo se vio obligado a abrir la caja fuerte de la vivienda después de que los delincuentes agredieran a Alain, de 71 años de edad. Fue diagnosticado con un leve traumatismo craneal y presentó heridas leves. También habría sido atendido por el ‘shock’ psicológico que los hechos habrían dejado en él.

Buscaban relojes de lujo

Al parecer, los ladrones tenían claro su objetivo: una colección de relojes de lujo. Y es que cabe destacar que ‘El Profesor’ podría tener una gran cantidad de Richard Mille, ya que es embajador de la marca suiza. Se desconoce la cifra exacta a la que asciende el precio de los objetos robados.

Ahora la policía trata de dar con los delincuentes, que se especula que podrían haber huido a Francia.

“Los autores entraron en la residencia mientras los ocupantes estaban presentes, los amenazaron y obligaron a un miembro de la familia a abrir una caja fuerte antes de huir con los bienes robados”, indicó la fiscalía en un comunicado. “A pesar del amplio operativo de búsqueda desplegado, los autores aún no han sido detenidos en esta etapa”, expresaba.

Por el momento, la familia no ha realizado declaraciones sobre el asunto y el expiloto ya ha abandonado Suiza para trasladarse a Dubái, donde reside actualmente.

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