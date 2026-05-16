La inteligencia artificial amenaza 8.4 millones de empleos latinos y moverá $15.7 billones

La inteligencia artificial (IA) no es una amenaza lejana. Empresas de todo el mundo aceleran inversiones millonarias para transitar hacia la automatización y herramientas generativas. Como consecuencia, millones de trabajadores latinos en Estados Unidos están en riesgo de quedarse atrás en sectores donde las tareas repetitivas y administrativas son cada vez más fáciles de reemplazar. Los sectores más expuestos han comenzado a resentir este efecto en 2026.

El contraste es brutal: la misma tecnología que podría eliminar o transformar millones de empleos para hispanos también se perfila para aportar hasta $15.7 billones a la economía global antes de 2030, según un informe de PwC.

Esto confirma el impacto de esta tecnología en el mercado laboral. Goldman Sachs Research estima que 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo están amenazados por la automatización y obliga a las personas a adaptarse antes de que afecte de lleno a sus fuentes de ingreso.

¿Qué empleos corren mayor peligro hoy?

El 29% de los trabajadores latinos, equivalente a 8.4 millones de personas, podría perder su empleo por procesos de automatización, según datos del Latino Data Hub publicados en septiembre de 2025.

Los sectores con mayor riesgo, de acuerdo con proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son:

Administración y oficina: 26% de pérdida proyectada

26% de pérdida proyectada Servicio al cliente y call centers: 20%

20% Producción e industria: 13%

13% Servicios legales y educativos: hasta 6% cada uno

Los empleos de nivel más básico son los que tienen mayor riesgo de desaparecer. Dario Amodei, director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, afirmó que hasta el 50% de los trabajos de oficina de nivel básico podrían desaparecer en los próximos años.

La brecha que golpea dos veces a la comunidad hispana

Para muchos trabajadores hispanos, el riesgo no viene solo desde un robot que tomará su lugar. Viene también de un algoritmo que decide si su currículum merece ser evaluado por un humano.

De acuerdo con la firma Hays, siete de cada diez empresas en EE.UU. ya utilizan IA en sus procesos de contratación, y del total de personas que postulan por un empleo en línea, solo el 0.4% consigue el puesto.

La barrera idiomática, la menor exposición digital y la concentración latina en sectores automatizables aumentan su desventaja. Como consecuencia, el 46% de los solicitantes de empleo en EE.UU. dice que su confianza en el proceso disminuyó por la IA, según Greenhouse (noviembre 2025).

¿Cuánto dinero está en juego y quién lo recibirá?

La cifra es imponente: la IA aportará $15.7 billones adicionales al PIB global para 2030, según PwC. Pero la firma IDC eleva esa proyección a $19.9 billones, equivalente al 3.5% del PIB mundial.

El problema es la distribución. Joseph Briggs, codirector del equipo de economía global de Goldman Sachs Research, sostuvo en marzo de 2026 que “el gran problema es quién captura las ganancias de productividad. Si van mayoritariamente al capital y no al trabajo, la desigualdad se profundizará”.

Para la familia hispana promedio, esto significa que las empresas ahorran con IA, pero no trasladan esos beneficios a salarios y el costo lo pagan los trabajadores desplazados.

No todo está perdido: la otra cara de la transformación

Boston Consulting Group (BCG) estimó en marzo de 2026 que entre el 50% y 55% de los empleos en EE.UU. serán rediseñados, no eliminados, por la IA en los próximos dos o tres años. Goldman Sachs agrega que habrá al menos 500,000 nuevos empleos netos en infraestructura tecnológica en EE.UU. para 2030.

Conservar el trabajo ahora dependerá de aprender a trabajar con la tecnología. McKinsey & Company indicó en 2025 que el 76% de los empleados ya usaba IA en alguna capacidad, frente al 30% que lo hacía en 2023.

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Esperar a perder el trabajo sin actuar será la peor decisión. El Foro Económico Mundial advierte que la mayoría de los trabajadores necesitará actualizar sus habilidades antes de 2030.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la IA y el empleo en los próximos años

¿Cuántos empleos en EE.UU. podrían desaparecer por la IA?

Goldman Sachs proyecta que entre el 6% y el 7% de los trabajadores serán desplazados. BCG estima que entre el 10% y el 15% de los empleos podrían eliminarse en cinco años.

¿Los latinos están más en riesgo que otros grupos?

Sí. El 29% de los trabajadores latinos opera en empleos con alta exposición a la automatización. Su concentración en manufactura, servicios y administración agrava su vulnerabilidad.

¿La IA también genera empleos nuevos?

Sí, aunque no de forma inmediata ni accesible para todos. Goldman Sachs proyecta 500,000 nuevos empleos en infraestructura tecnológica en EE.UU. para 2030, principalmente técnicos y especialistas.

¿Cuáles son los empleos más seguros frente a la automatización?

Trabajos con presencia física especializada o habilidades sociales complejas: fontaneros, técnicos de HVAC, terapeutas y trabajadores de salud, según el BID y Goldman Sachs.

¿Qué puedo hacer si creo que mi trabajo está en riesgo?

Capacitarse en herramientas digitales es el paso más urgente. El BID recomienda enfocarse en pensamiento crítico, creatividad e inteligencia emocional —habilidades que no compiten con la IA.

Conclusión

El crecimiento económico que promete la inteligencia artificial no está garantizado para todos. La comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta una urgencia concreta: capacitarse antes de que la transformación llegue sin aviso.

Los datos del BID, Goldman Sachs y McKinsey coinciden en una advertencia concreta: quienes no actualicen sus habilidades antes de 2030 competirán contra una máquina, pero también contra otras personas que ya aprendieron a usarla.

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