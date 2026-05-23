Pato O’ Ward va con todo en las 500 de Indianápolis: “Sucederá este domingo”

Pato O’ Ward va de nuevo en la búsqueda por conquistar las 500 millas de Indianápolis, una carrera en la que ha terminado dos veces en el segundo lugar.

O’Ward se quiere convertir en el primer piloto mexicano en ganar esta histórica carrera y quiere conseguirla este domingo.

“Es genial. Obviamente, es una parte importante de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no?”, dijo O’Ward. “Queremos estar aquí para entretener e inspirar a la gente. Al fin y al cabo, es el evento más grande del mundo. Quizás sea un poco parcial, pero se celebra este domingo”.

El mexicano terminó segundo lugar en las ediciones de 2022 y 2024, mientras que finalizó tercero en 2025 y cuarto en 2021. Solo quedó fuera del top cinco en la carrera de 2023, cuando acabó en el puesto 24.

"Every Indy 500 experience is new."



Pato O’Ward (@PatricioOWard) has come within corners of victory at the Indy 500 more than once – now he’s back and chasing the Borg-Warner Trophy from the front of the pack. pic.twitter.com/2izEG5Our0 — FOX & Friends (@foxandfriends) May 23, 2026

Alex Palou no se la pondrá fácil a Pato O’Ward en las 500 de Indianápolis

Aunque Pato O’Ward no la tendrá nada fácil ante Alex Palou, el campeón defensor de las 500 de Indianápolis.

Palou surge nuevamente como gran favorito a llevarse la edición de 2026 luego de hacer su segunda Indy Pole durante el fin de semana pasado

“Sé que tengo más hambre de victoria que nunca precisamente porque sé lo que implica (ganar las 500 Millas) y lo que significa”, dijo el piloto de Chip Ganassi Racing. “No siento más ni menos presión. No es que, por haber ganado una vez, necesite otra victoria. Es más bien lo contrario. Es más bien que quiero ganar dos veces seguidas”.

Pero Palou no será el único corredor que busque llevarse la gloria este domingo. Helio Castroneves, cuatro veces ganador de la carrera, hará su quinto intento para convertirse en el primer pentacampeón y, a sus 51 años, el brasileño también sería el ganador de mayor edad.

Alexander Rossi, quien saldrá en segunda posición, también quiere volver a ganar tras llevarse la edición de 2016.

“Todo está listo, la amplitud de movimiento se mantiene lo suficientemente buena como para hacer lo que necesitamos hacer.”

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