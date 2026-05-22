Revelan que Kyle Busch presentaba tos con sangre y falta de aire antes de morir

El piloto estadounidense Kyle Busch murió el jueves a los 41 años, en medio de una fuerte conmoción en el mundo del automovilismo.

Según reveló este viernes The Associated Press, el corredor de NASCAR había presentado graves complicaciones de salud horas antes de su fallecimiento, entre ellas dificultad para respirar, sensación de sobrecalentamiento y episodios de tos con sangre

La agencia estadounidense obtuvo el audio de una llamada al 911 realizada el miércoles desde el centro de entrenamiento de General Motors, en Concord, Carolina del Norte, donde Busch participaba de una sesión de pruebas en el simulador de Chevrolet. Allí, una persona que pidió asistencia médica describió el delicado cuadro del piloto.

“Tenemos a una persona con falta de aire, muy acalorada, cree que se va a desmayar y está expulsando un poco de sangre”, señaló el interlocutor al operador de emergencias, según el registro difundido por la Oficina del Sheriff del condado de Cabarrus.

BREAKING: 911 audio reveals Kyle Busch was overheating and coughing up blood before his death.



According to the audio, Busch was lying on a bathroom floor struggling to breathe and telling others he felt like he was going to pass out.



“I’ve got an individual that’s shortness of… pic.twitter.com/C4CcFYluOZ — Fox News (@FoxNews) May 22, 2026

Kyle Busch terminó descompensado

De acuerdo con las fuentes consultadas por AP, Busch se descompensó dentro del complejo y quedó tendido en el piso de un baño, aunque permanecía consciente mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia. Luego fue trasladado a un hospital de Charlotte.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte. Sin embargo, la familia del piloto había comunicado días atrás que Busch atravesaba una “enfermedad grave” y que había sido internado antes de la carrera Coca-Cola 600, una de las más importantes del calendario de NASCAR.

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente del automovilismo estadounidense. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, expresó sus condolencias en redes sociales: “Tuve la oportunidad de conocer a Kyle, uno de los mejores pilotos de NASCAR, durante la campaña de 2024. Usha y yo rezamos por él y su familia. Concédele, Señor, el descanso eterno”.

Mientras tanto, el clima gris y fresco que cubría el circuito de Charlotte parecía acompañar el luto en la categoría. En las pantallas del autódromo se proyectaron imágenes en homenaje a Busch, cuya ausencia marcará el fin de semana de competencia.

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