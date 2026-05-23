Peruano Ignacio Buse hace historia al coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse es campeón del ATP 500 Hamburgo. El tenista peruano de 22 años venció al estadounidense Tommy Paul por 7-6, 4-6 y 6-3 en la final del ATP 500 de Hamburgo y conquistó el primer título de su carrera profesional.

From qualifying to champion 🔥



🇵🇪 Ignacio Buse claims the tournament title in an incredible three-set battle 🏆#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/dsHeZUxksT — Bitpanda Hamburg Open (@hamburgopenatp) May 23, 2026

Verdugo del italiano Flavio Cobolli (12°), del checo Jakub Mensik (28°), del francés Ugo Humbert (34°) y del estadounidense Aleksandar Kovacevic (94°) en las rondas previas, el nacido en Lima, de 22 años y procedente de la qualy, no se conformó con el hecho de meterse en el último día de competencia y dejó en las puertas de un título a un ex Top 10, ni más ni menos.

Con esta gesta, quedará posicionado como el número 31 del planeta y ya se ubica en el podio histórico de su país: pasó a Luis Horna (33°) y quedó solamente por detrás de Pablo Arraya (29°) y Jaime Yzaga (18°).

Buse ganó un dramático partido

El primer set del encuentro tuvo un nivel de paridad extremo: dos quiebres por lado y ninguna ventaja aprovechada, lo que decantaría en un justo tiebreak para desempatar la cuestión. Recién en la tercera chance de abrochar la manga fue que el peruano, en más 70 minutos de acción, pudo sellar el 7-6 (6) a su favor.

Sin embargo, del otro lado de la red había un jugador de suma jerarquía como lo es Paul, quien llegó a estar ubicado entre los 10 mejores del ranking mundial, y no iba a dar el brazo a torcer. De hecho, se adelantó rápidamente con dos breaks. Pese a un descuento de Nacho, el estadounidense cerró el parcial con su servicio en un sólido 6-4, llevando la definición de Hamburgo al decisivo set.

En el comienzo del capítulo final fue el sudamericano quien golpearía primero. Siendo firme en su turno de servicio inicial, necesitó de cinco oportunidades de quiebre para conseguir establecer el 2-0. Luego, con una seguidilla de buenos saques, confirmó la ruptura. El momento determinante del duelo se dio cuando Paul no logró concretar el recupero para ponerse 2-3. De ahí en más, nuevamente hubo un quiebre de Buse que posteriormente sería confirmado para el 6-3.

¡ARRIBA PERÚ! 🏆🇵🇪



Ignacio Buse defeats Paul 7-6 4-6 6-3 to become the second Peruvian to win an ATP title on European clay in the Open Era after Pablo Arraya in Bordeaux 1983!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/cSnTrrTydw — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

“Extraño Perú”

Luego de su victoria ante Tommy Paul en la gran final, por 7-6 (6), 4-6 y 6-3, el peruano tomó el micrófono en la ceremonia de premiación y le dedicó unas palabras exclusivas a sus compatriotas: “A toda la gente de Perú, veo muchas banderas, muchas camisetas de blanco y rojo… Me emociona mucho, muchísimo”.

“Cómo extraño Perú… Quiero estar en Perú ya. Pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú, siempre. ¡Viva Perú!”, cerró el discurso previo a levantar su primer trofeo ATP.

That first ATP Tour title hits different 🥹



A very heartfelt message from your new champion in Hamburg, Ignacio Buse 🏆 pic.twitter.com/yVVaXDaLfr — ATP Tour (@atptour) May 23, 2026

Con el trofeo en las manos, Buse se convierte en el primer peruano en ganar un ATP 500 y recibirá un premio de $484,000, el mayor ingreso de su carrera.

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