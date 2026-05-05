Extenista Marcelo Ríos protagonizó una pelea con su pareja en un bar en Chile [Video]

Marcelo Ríos, extenista chileno que supo ser el número 1 del ranking mundial, protagonizó un incidente en un bar de Vitacura y debió ser escoltado por Carabineros de Chile.

El momento fue registrado en video y se ve al Chino acompañado de una mujer, identificada como su pareja. Según testigos, tuvieron una discusión que escaló hasta levantar la voz, lo que preocupó a los presentes.

🚨 ESCÁNDALO CON EL CHINO RÍOS.



El ex número 1 del mundo protagonizó un incidente en un bar de Chile: discutió con su pareja, estaba en estado de ebriedad y tuvo que intervenir la policía.



Luego pidió disculpas: “Se me pasaron las copas”. pic.twitter.com/HYEhK9n01k — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 5, 2026

“Las personas que estaban en el lugar llamaron primero a seguridad ciudadana y luego a Carabineros. Por lo tanto, Carabineros llega, toma el procedimiento, pero no pasa a mayores”, explicó la periodista Cecilia Gutiérrez. Ninguna persona resultó detenida, aunque el episodio se viralizó en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios y las reproducciones del video.

En los registros se observa a Ríos sostenido por otra persona mientras conversa con los funcionarios policiales. Según versiones el extenista sufrió una caída que le provocó una lesión visible en el rostro. “En este minuto, Chino Ríos haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana. Solo faltaron los bomberos”, describió un usuario.

Marcelo Ríos pidió disculpas públicas

“Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local ‘Taringa’. Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí”, publicó el extenista horas después del incidente.

Y agregó: “Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

El incidente no tuvo consecuencias legales para el exnúmero uno del mundo más allá de la exposición mediática, que volvió a instalar su nombre en la agenda pública. Según reportó el diario chileno La Tercera, el hecho no pasó de un procedimiento de rutina para Carabineros.

Número 1 del mundo en 1998

El Chino alcanzó el primer puesto del mundo el 30 de marzo de 1998 y lo mantuvo durante seis semanas, ese año también logró el “Sunshine Double”, que consiste en ganar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Además terminó tres temporadas dentro del Top 10 del ranking (1997, 1998 y 1999).

Luego de su retiro participó en el circuito de veteranos y se convirtió en el único tenista en la historia en ser número 1 del mundo como junior, mayor y veterano.

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