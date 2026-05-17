Robaron la casa del extenista argentino Juan Martín Del Potro: se llevaron joyas, dinero, trofeos y raquetas

En horas de la noche del pasado viernes, la casa del extenista argentino Juan Martín Del Potro fue víctima de la delincuencia. La vivienda, ubicada en la ciudad bonaerense de Tandil, en la zona de Don Bosco, fue parcialmente desvalijada.

Un grupo de al menos tres delincuentes ingresó a la propiedad tras romper una de las ventanas principales. Los maleantes se valieron de la ausencia de la familia del exjugador para recorrer todas las habitaciones y llevarse dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas, raquetas y distintos recuerdos personales.

La noticia salió a la luz gracias a la denuncia de la madre de Del Portro, Patricia Lucas, quien descubrió el robo al regresar al domicilio. De acuerdo con el medio local, La Voz de Tandil, la señora notó que los perros de la casa ladraban con gran agitación y luego encontró uno de los ventanales destrozados.

Las autoridades de Argentina están investigando el hurto. De momento no hay detenidos ni objetos recuperados. De acuerdo con el reporte de los medios argentinos, las cámaras de seguridad mostraron cómo, al abandonar la vivienda, los asaltantes saltaron un alambrado, donde quedaron tiradas algunas pertenencias robadas.

Los ladrones se llevaron las alianzas de los padres del extenista, joyas, dinero, trofeos, medallas, raquetas y ropa. También sustrajeron distintos recuerdos que la familia conservaba del padre de Del Potro, fallecido hace algunos años.

Sin embargo, las piezas de mayor valor simbólico de la colección del exdeportista. Las medallas olímpicas, el trofeo del US Open y la réplica de la Copa Davis permanecen en poder de la familia y no formaron parte del botín.

Del Potro se retiró del tenis profesional en 2022 y actualmente se desempeña como embajador de Roland Garros Junior.



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