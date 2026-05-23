Vasco Aguirre sigue con dudas en México a pesar de victoria con Ghana

Javier “Vasco” Aguirre no se mostró muy a gusto a pesar de la victoria de México 2-0 contra Ghana en el primer juego amistoso antes del Mundial 2026.

Uno de los principales errores que no le gustó al Vasco Aguirre sobre el Tri fueron los centros al área para buscar el gol.

“Si no hay un jugador, es culpa del jugador, técnica y tácticamente no estuvimos, no los convencí, no es normal, llegando con tiempo y espacio y ejecutes mal, técnicamente el único centro fue el de Mateo al segundo palo, un golpeo errático, tácticamente mal ejecutado”, comentó Javier Aguirre tras el partido.

De acuerdo al técnico mexicano, el equipo ha ensayado mucho los centros durante los entrenamientos, pero aún así no han salido como lo esperaba.

“Creo que todos lo intentaron, eso ya es para mí parte de lo que les pedí, no salió, conté siete veces, siete centros malos, en la segunda otros cinco, cinco malos, el mejor fue el gol que anuló el árbitro, el mejor centro, es difícil dar un solo nombre”, explicó Aguirre.

Javier Aguirre sigue sin tener la lista clara para el Mundial 2026

El técnico de la selección de México detalló que aún no tiene la lista definitiva de 26 jugadores que van al Mundial 2026 y que la puerta “sigue abierta” para la competencia interna entre los integrantes de la preselección.

“Son 26 jugadores, estamos ahí intentando no equivocarnos, ser justos, la puerta está abierta, no queremos delimitar a unos y preocupar a otros, nos falta poquito, es el derecho que tenemos, está abierto”, dijo el Vasco Aguirre.

“Los chicos sufren, nosotros también, pero bueno, es el trabajo, no es una decisión mía, no es capricho, es ver los escenarios posibles, he escuchado mucho, vamos poco a poco”, explicó Javier Aguirre.

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