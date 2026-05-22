Propuesta de México para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026 [Video]

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó esta tarde la campaña “La Ola Sí, El Grito No” como parte de su estrategia rumbo al Mundial 2026.

El objetivo expuesto es claro: erradicar de una vez por todas el grito homofóbico que ha generado sanciones económicas y advertencias disciplinarias por parte de la FIFA en los últimos años.

La propuesta busca transformar la energía de la afición mexicana en un gesto positivo y festivo, apelando a la nostalgia de la ola mexicana, nacida en el Mundial de 1986 y convertida en un símbolo de unión que trascendió fronteras.

La campaña busca que la afición mexicana se convierta en un motor de motivación, dejando atrás prácticas que puedan dañar la imagen del país.

Momento de alentar de una manera clásica y espectacular. 💚



'La Ola' es una hermosa manera de apoyar, que nos ha caracterizado como afición desde 1986. Algo increíble que quedó en la memoria de los seleccionados.



¡#LaOlaSíElGritoNo! 🌊 pic.twitter.com/yh3sHCN5YI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

Iniciativa de la FMF

La Federación Mexicana de Fútbol lanzó la campaña con la participación de Hugo Sánchez, Javier Aguirre y otros mundialistas de 1986.

“Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional de México con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA”, anunció la FMF en un comunicado.

El grito discriminatorio de “eeeeeh, puto” que los aficionados mexicanos lanzan cada vez que el portero rival despeja el balón, comenzó a escucharse en los partidos oficiales del Tri desde el torneo preolímpico de 2004.

La campaña constará de dos etapas. La primera, del 21 a al 31 de mayo, consta de mensajes con algunos mundialistas de 1986 como Fernando Quirarte y Luis Flores.

La Federación Mexicana de Futbol presenta la nueva campaña #LaOlaSíElGritoNo. 🌊



¡Apoyemos todos juntos como afición desde las tribunas! 👏 pic.twitter.com/C2LOLY86VN — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 22, 2026

En la segunda, del 1 al 30 de junio, Sánchez y Aguirre reforzarán el mensaje.

La campaña se desplegará a través de plataformas digitales y en los últimos partidos de preparación de la selección mexicana de cara el máximo torneo de la FIFA: contra Ghana (22 de mayo en Puebla), Australia (30 de mayo en Pasadena) y Serbia (4 de junio en Toluca).

La selección mexicana inaugurará el Mundial de 2026 el 11 de junio en el estadio Azteca contra Sudáfrica.

En aras de erradicar el grito, la FMF y la Concacaf han establecido en sus torneos un protocolo de tres fases: detener el partido, el retiro temporal de los jugadores a los vestidores y la suspensión definitiva del juego.

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