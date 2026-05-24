Aliado de Trump dice que el exsecretario de Estado Pompeo debería “callarse la boca” sobre Irán

La disputa entre los republicanos por las negociaciones de la administración Trump con Irán escaló este fin de semana después de que el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, atacara públicamente al exsecretario de Estado Mike Pompeo por cuestionar el posible acuerdo.

Cheung respondió con dureza a un mensaje publicado por Pompeo en X, donde el exfuncionario afirmó que el pacto en discusión “no era ni remotamente Estados Unidos Primero”.

“Mike Pompeo no tiene ni idea de lo que está hablando”, escribió Cheung. “Debería callarse la boca y dejar el trabajo de verdad a los profesionales”.

Pompeo comparó el acuerdo con la política de Obama

Las críticas de Pompeo apuntaron a que el borrador negociado por la administración de Donald Trump se asemejaría al acuerdo nuclear impulsado durante el gobierno de Barack Obama.

El exsecretario de Estado sostuvo que el esquema actual favorecería económicamente a Irán sin frenar de inmediato su programa nuclear.

En su publicación, mencionó a antiguos funcionarios demócratas como Wendy Sherman, Robert Malley y Ben Rhodes, quienes participaron en las negociaciones nucleares durante la administración Obama.

“Esto no tiene nada que ver con el principio de ‘Estados Unidos primero’. Es sencillo: abran el maldito estrecho. Impidan que Irán acceda a financiación. Eliminen suficientes capacidades iraníes para que no pueda amenazar a nuestros aliados en la región. Ya era hora. ¡Adelante!”, escribió Pompeo.

Conservadores cuestionan concesiones a Irán

Las tensiones surgieron mientras la Casa Blanca intenta avanzar en un acuerdo para reducir el conflicto con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo.

Según versiones difundidas en medios estadounidenses, el borrador incluiría un alto el fuego temporal, el desbloqueo de puertos iraníes y nuevas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Sin embargo, la ausencia de restricciones inmediatas al desarrollo nuclear iraní provocó cuestionamientos entre sectores republicanos.

Los senadores Ted Cruz, Lindsey Graham y Roger Wicker también criticaron públicamente el posible entendimiento.

Desde la India, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente las negociaciones y rechazó las acusaciones de que la Casa Blanca esté fortaleciendo a Teherán.

“La idea de que el presidente vaya a aceptar un acuerdo que termine poniendo a Irán en una posición más fuerte respecto a sus ambiciones nucleares es absurda”, declaró Rubio.

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